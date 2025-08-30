Nemzeti Sportrádió

A Napoli a ráadásban csikarta ki a győzelmet, a Roma is egygólos sikert aratott

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.08.30. 23:00
null
Így örült a Napoli a győzelemnek (Fotó: Getty Images)
Címkék
Parma Como Serie A Bologna Atalanta
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 2. fordulójában a Bologna a Comót, a Napoli a Cagliarit, a Roma a Pisát verte meg 1–0-ra, a Parma pedig 1–1-et játszott az Atalantával.

Egy kaput eltaláló lövést hozott az első félidő, Riccardo Orsolini próbálkozását védte Jean Butez. A kilencszeres olasz válogatott csatár az 59. percben már eredményes volt, Santiago Castro gurította le a labdát, Orsolini pedig 17 méterről a bal alsóba lőtte. A Como nem tudott egyenlíteni, pedig az Európa-bajnok Álvaro Morata is beállt a második félidőben. Bologna–Como 1–0

Ezzel a góllal egyenlített a Parma (Fotó: Getty Images)

Sokáig kellett várni a gólra, aztán a hajrában érkezett kettő is, s az elsőt az Atalanta szerezte – Nikola Krsztovics készítette le a labdát, Mario Pasalic pedig 18 méterről kilőtte a jobb alsót. Hat percig örülhettek a vendégek, ekkor Enrico Del Prato fejelt, Marco Carnesecchi bravúrral védett, majd a kipattanóból a négy perce beállt Patrick Cutrone talált be. A Parma otthon tartott egy pontot, a találkozón Balogh Botond nem kapott lehetőséget. Parma–Atalanta 1–1

Úgy tűnt, a címvédő nem tudja legyőzni a Cagliarit, pedig nyomtak rendesen a labdát a második félidőben 73 százalékban birtokló hazaiak. A 95. percben viszont megtört a jég, Alessandro Buongiorno laposan középre adta a labdát balról, a 63-szoros kameruni válogatott Frank Anguissa pedig 11 méterről a bal alsóba lőtt. Sorozatban negyedik bajnokiján nem kapott gólt a nápolyi csapat, amely immár 14 tétmérkőzés óta veretlen. Napoli–Cagliari 1–0

Egy gól döntött Pisában, pedig a Roma kétszer talált be. Az 55. percben Matías Soulé 13 méterről a jobb alsóba lőtt Evan Ferguson lekészítését követően, majd a 22 éves argentin támadó hat perccel később újra eredményes volt, ám ezt a gólt kezezés miatt nem adták meg. Ebből nem lett problémájuk a „farkasoknak”, az újonc gól és pont nélkül maradt. Pisa–Roma 0–1

OLASZ SERIE A
2. FORDULÓ
Bologna–Como 1–0 (Orsolini 59.)
Parma–Atalanta 1–1 (Cutrone 85., ill. Pasalic 79.)
Napoli–Cagliari 1–0 (F. Anguissa 90+5.)
Pisa–Roma 0–1 (Soulé 55.)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK
18.30: Genoa–Juventus (Tv: Match4)
18.30: Torino–Fiorentina
20.45: Internazionale–Udinese (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Hellas Verona
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Cremonese–Sassuolo 3–2 (F. Terracciano 37., F. Vázquez 39., De Luca 90+3. – 11-esből, ill. Pinamonti 63., Berardi 73. – 11-esből)
Lecce–Milan 0–2 (Loftus-Cheek 66., Pulisic 86.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Napoli223–0+36
  2. Cremonese225–3+26
  3. Roma222–0+26
  4. Internazionale115–0+53
  5. Juventus112–0+23
  6. Milan2113–2+13
  7. Como2112–1+13
  8. Bologna2111–103
  9. Atalanta222–202
10. Verona111–101
      Udinese111–101
      Fiorentina111–101
13. Genoa110–001
14. Pisa2111–2–11
      Cagliari2111–2–11
16. Parma2111–3–21
17. Lecce2110–2–21
18. Lazio110–2–20
19. Sassuolo222–5–30
20. Torino110–5–50

 

Parma Como Serie A Bologna Atalanta
Legfrissebb hírek

Sokáig szenvedett a Milan, de az érvénytelen gólok után megnyerte a mérkőzést

Olasz labdarúgás
2025.08.29. 23:00

Az UEFA-elnök ellenzi a tengerentúli olasz és spanyol bajnoki meccseket

Spanyol labdarúgás
2025.08.28. 13:50

Balogh Botond iránt élénken érdeklődik az FC Basel – NS-infó

Légiósok
2025.08.27. 21:17

Atalanta: mint a United Sir Alex Ferguson után?

Olasz labdarúgás
2025.08.26. 18:40

Kiütéses győzelemmel kezdte meg az Inter a bajnokságot

Olasz labdarúgás
2025.08.25. 22:45

Igor Tudor: David kivételes tehetség, Vlahovics sorsáról a klubvezetőség dönt

Olasz labdarúgás
2025.08.25. 12:45

A Juventus két góllal győzte le a Balogh Botond nélküli Parmát

Olasz labdarúgás
2025.08.24. 22:41

Nico Paz parádéja után a Como a Lazio legyőzésével kezdte az idényt

Olasz labdarúgás
2025.08.24. 20:26
Ezek is érdekelhetik