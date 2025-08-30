A Napoli a ráadásban csikarta ki a győzelmet, a Roma is egygólos sikert aratott

Egy kaput eltaláló lövést hozott az első félidő, Riccardo Orsolini próbálkozását védte Jean Butez. A kilencszeres olasz válogatott csatár az 59. percben már eredményes volt, Santiago Castro gurította le a labdát, Orsolini pedig 17 méterről a bal alsóba lőtte. A Como nem tudott egyenlíteni, pedig az Európa-bajnok Álvaro Morata is beállt a második félidőben. Bologna–Como 1–0

Ezzel a góllal egyenlített a Parma (Fotó: Getty Images)

Sokáig kellett várni a gólra, aztán a hajrában érkezett kettő is, s az elsőt az Atalanta szerezte – Nikola Krsztovics készítette le a labdát, Mario Pasalic pedig 18 méterről kilőtte a jobb alsót. Hat percig örülhettek a vendégek, ekkor Enrico Del Prato fejelt, Marco Carnesecchi bravúrral védett, majd a kipattanóból a négy perce beállt Patrick Cutrone talált be. A Parma otthon tartott egy pontot, a találkozón Balogh Botond nem kapott lehetőséget. Parma–Atalanta 1–1

Úgy tűnt, a címvédő nem tudja legyőzni a Cagliarit, pedig nyomtak rendesen a labdát a második félidőben 73 százalékban birtokló hazaiak. A 95. percben viszont megtört a jég, Alessandro Buongiorno laposan középre adta a labdát balról, a 63-szoros kameruni válogatott Frank Anguissa pedig 11 méterről a bal alsóba lőtt. Sorozatban negyedik bajnokiján nem kapott gólt a nápolyi csapat, amely immár 14 tétmérkőzés óta veretlen. Napoli–Cagliari 1–0

Egy gól döntött Pisában, pedig a Roma kétszer talált be. Az 55. percben Matías Soulé 13 méterről a jobb alsóba lőtt Evan Ferguson lekészítését követően, majd a 22 éves argentin támadó hat perccel később újra eredményes volt, ám ezt a gólt kezezés miatt nem adták meg. Ebből nem lett problémájuk a „farkasoknak”, az újonc gól és pont nélkül maradt. Pisa–Roma 0–1

OLASZ SERIE A

2. FORDULÓ

Bologna–Como 1–0 (Orsolini 59.)

Parma–Atalanta 1–1 (Cutrone 85., ill. Pasalic 79.)

Napoli–Cagliari 1–0 (F. Anguissa 90+5.)

Pisa–Roma 0–1 (Soulé 55.)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

18.30: Genoa–Juventus (Tv: Match4)

18.30: Torino–Fiorentina

20.45: Internazionale–Udinese (Tv: Match4)

20.45: Lazio–Hellas Verona

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Cremonese–Sassuolo 3–2 (F. Terracciano 37., F. Vázquez 39., De Luca 90+3. – 11-esből, ill. Pinamonti 63., Berardi 73. – 11-esből)

Lecce–Milan 0–2 (Loftus-Cheek 66., Pulisic 86.)