A Napoli a ráadásban csikarta ki a győzelmet, a Roma is egygólos sikert aratott

Egy kaput eltaláló lövést hozott az első félidő, Riccardo Orsolini próbálkozását védte Jean Butez. A kilencszeres olasz válogatott csatár az 59. percben már eredményes volt, Santiago Castro gurította le a labdát, Orsolini pedig 17 méterről a bal alsóba lőtte. A Como nem tudott egyenlíteni, pedig az Európa-bajnok Álvaro Morata is beállt a második félidőben. Bologna–Como 1–0
Sokáig kellett várni a gólra, aztán a hajrában érkezett kettő is, s az elsőt az Atalanta szerezte – Nikola Krsztovics készítette le a labdát, Mario Pasalic pedig 18 méterről kilőtte a jobb alsót. Hat percig örülhettek a vendégek, ekkor Enrico Del Prato fejelt, Marco Carnesecchi bravúrral védett, majd a kipattanóból a négy perce beállt Patrick Cutrone talált be. A Parma otthon tartott egy pontot, a találkozón Balogh Botond nem kapott lehetőséget. Parma–Atalanta 1–1
Úgy tűnt, a címvédő nem tudja legyőzni a Cagliarit, pedig nyomtak rendesen a labdát a második félidőben 73 százalékban birtokló hazaiak. A 95. percben viszont megtört a jég, Alessandro Buongiorno laposan középre adta a labdát balról, a 63-szoros kameruni válogatott Frank Anguissa pedig 11 méterről a bal alsóba lőtt. Sorozatban negyedik bajnokiján nem kapott gólt a nápolyi csapat, amely immár 14 tétmérkőzés óta veretlen. Napoli–Cagliari 1–0
Egy gól döntött Pisában, pedig a Roma kétszer talált be. Az 55. percben Matías Soulé 13 méterről a jobb alsóba lőtt Evan Ferguson lekészítését követően, majd a 22 éves argentin támadó hat perccel később újra eredményes volt, ám ezt a gólt kezezés miatt nem adták meg. Ebből nem lett problémájuk a „farkasoknak”, az újonc gól és pont nélkül maradt. Pisa–Roma 0–1
OLASZ SERIE A
2. FORDULÓ
Bologna–Como 1–0 (Orsolini 59.)
Parma–Atalanta 1–1 (Cutrone 85., ill. Pasalic 79.)
Napoli–Cagliari 1–0 (F. Anguissa 90+5.)
Pisa–Roma 0–1 (Soulé 55.)
VASÁRNAP JÁTSSZÁK
18.30: Genoa–Juventus (Tv: Match4)
18.30: Torino–Fiorentina
20.45: Internazionale–Udinese (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Hellas Verona
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Cremonese–Sassuolo 3–2 (F. Terracciano 37., F. Vázquez 39., De Luca 90+3. – 11-esből, ill. Pinamonti 63., Berardi 73. – 11-esből)
Lecce–Milan 0–2 (Loftus-Cheek 66., Pulisic 86.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Napoli
|2
|2
|–
|–
|3–0
|+3
|6
|2. Cremonese
|2
|2
|–
|–
|5–3
|+2
|6
|3. Roma
|2
|2
|–
|–
|2–0
|+2
|6
|4. Internazionale
|1
|1
|–
|–
|5–0
|+5
|3
|5. Juventus
|1
|1
|–
|–
|2–0
|+2
|3
|6. Milan
|2
|1
|–
|1
|3–2
|+1
|3
|7. Como
|2
|1
|–
|1
|2–1
|+1
|3
|8. Bologna
|2
|1
|–
|1
|1–1
|0
|3
|9. Atalanta
|2
|–
|2
|–
|2–2
|0
|2
|10. Verona
|1
|–
|1
|–
|1–1
|0
|1
|Udinese
|1
|–
|1
|–
|1–1
|0
|1
|Fiorentina
|1
|–
|1
|–
|1–1
|0
|1
|13. Genoa
|1
|–
|1
|–
|0–0
|0
|1
|14. Pisa
|2
|–
|1
|1
|1–2
|–1
|1
|Cagliari
|2
|–
|1
|1
|1–2
|–1
|1
|16. Parma
|2
|–
|1
|1
|1–3
|–2
|1
|17. Lecce
|2
|–
|1
|1
|0–2
|–2
|1
|18. Lazio
|1
|–
|–
|1
|0–2
|–2
|0
|19. Sassuolo
|2
|–
|–
|2
|2–5
|–3
|0
|20. Torino
|1
|–
|–
|1
|0–5
|–5
|0