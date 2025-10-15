Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda NB I: három meghatározó játékosával is hosszabbított a Veszprém – hivatalos

2025.10.15. 12:25
Fotó: Veszprém Handball Club/Facebook
férfi kézilabda NB I One Veszprém HC Thiagus Petrus Nedim Remili Luka Cindric
A férfi kézilabda NB I-ben szereplő One Veszprém HC szerdán hivatalos honlapján jelentette be, hogy Nedim Remili, Luka Cindric és Thiagus Petrus is meghosszabbította szerződését a csapattal.

A klub honlapján olvasható tájékoztatás szerint Nedim Remilivelmint azt már kedden jeleztük – megegyeztek a közös munka folytatásáról, így a francia irányító-átlövő 2029. június 30-ig marad a bakonyi csapatnál. Luka Cindric és Thiagus Petrus esetében pedig a korábban megkötött megállapodásban szereplő opciót hívta le a klub, azaz a horvát irányító 2028, a brazil védekező-specialista pedig 2027 nyaráig biztosan a Veszprém játékosa marad.

„Igyekszünk minél hamarabb megtalálni a következő idények Veszprémjének a pilléreit, ebbe a stratégiába tökéletesen illeszkedik a mostani három megállapodás – jelentette ki Bartha Csaba, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója a klubhonlapnak. – Xavi Pascual vezetőedzővel és Nagy László sportigazgatóval egyeztetve gyorsan megszületett a döntés, hogy a trió a jövőben is nagy segítség lehet céljaink elérésében mind a hazai, mind a nemzetközi porondon. Nedim klasszisa régóta ismert, az ősszel eddig igazi vezére volt a csapatnak. Thiagus az érkezése után szinte azonnal a védelem oszlopa lett, Luka pedig olyan karmesteri erényeket csillogtat, amikkel elérhetjük a céljainkat. Az idén nyáron is többek között olyan klasszisok érkeztek, mint Ivan Martinovic, Yanis Lenne vagy Ahmed Hesam, jövőre Emil Nielsen és Lukas Jörgensen személyében két olimpiai bajnok is csatlakozik hozzánk, de azon dolgozunk, hogy még ennél is erősebb legyen a keretünk.”

 

