Vb-selejtezők: Spanyolország egy meccsre Brazília világrekordjától; jó sorozatban a magyar válogatott

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet kiemelte még, hogy Spanyolország az elmúlt 29 tétmérkőzéséből egyet sem veszített el rendes játékidőben (24 győzelem, 5 döntetlen), mi több: utóbbi hét vb-selejtezős meccsét kapott gól nélkül megnyerte, e mutatóban az eddigi legjobb sorozatát produkálva.
A Lettországot idegenben 5–0-ra felülmúló Anglia 1998 óta megszakítás nélkül nyolcadik alkalommal kvalifikálta magát a világbajnokságra, a szigetországi alakulatnak ez a leghosszabb ilyen szériája. A duplázó Harry Kane 13-ra növelte azon válogatott mérkőzéseinek számát, amelyeken egynél több gólt szerzett: ez új angol rekord.
Az IFFHS összegzésében kitért Japán és Brazília keddi, tokiói barátságos találkozójára is, amelyet a házigazda együttes 3–2-re megnyert, méghozzá úgy, hogy a szünetben még 0–2-re állt. Ezzel a japán az első csapat, amely a dél-amerikai futballnagyhatalmat kétgólos félidei hátrányból fordítva le tudta győzni.
A magyar labdarúgó-válogatott egymás után az ötödik mérkőzésén szerzett két gólt – a csapatnak Marco Rossi vezetésével ez a leghosszabb ilyen sorozata.
Hiába Ronaldo duplája, Szoboszlai a 91. percben egyenlített – bravúros döntetlen Lisszabonban!
Mint ismert, a válogatott kedden Portugáliában ért el 2–2-es döntetlent, előtte pedig Örményországot verte 2–0-ra. A Puskás Arénában szintén két gólt szerzett a válogatott Portugália ellen – igaz, akkor 3–2-re kikapott –, míg a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatát az írországi 2–2-vel kezdte.
Júniusban, az Azerbajdzsánban rendezett felkészülési találkozón pedig 2–1-re nyertek Szoboszlai Dominikék.
Rossi irányításával a 2024-es Európa-bajnokság selejtezőjében produkált hasonló sorozatot az együttes, akkor egymás után négy meccsen szerzett legalább két gólt. A Szerbia elleni hazai 2–1-es siker után Litvániában, majd Bulgáriában is 2–2 volt az eredmény, a sort pedig a Montenegró elleni 3–1 zárta.
A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezetőnek a lisszaboni volt a 80. meccse a válogatott élén, a mérlege 36 győzelem, 19 döntetlen és 25 vereség.