Vb-selejtezők: Spanyolország egy meccsre Brazília világrekordjától; jó sorozatban a magyar válogatott

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet kiemelte még, hogy Spanyolország az elmúlt 29 tétmérkőzéséből egyet sem veszített el rendes játékidőben (24 győzelem, 5 döntetlen), mi több: utóbbi hét vb-selejtezős meccsét kapott gól nélkül megnyerte, e mutatóban az eddigi legjobb sorozatát produkálva.

A Lettországot idegenben 5–0-ra felülmúló Anglia 1998 óta megszakítás nélkül nyolcadik alkalommal kvalifikálta magát a világbajnokságra, a szigetországi alakulatnak ez a leghosszabb ilyen szériája. A duplázó Harry Kane 13-ra növelte azon válogatott mérkőzéseinek számát, amelyeken egynél több gólt szerzett: ez új angol rekord.

Az IFFHS összegzésében kitért Japán és Brazília keddi, tokiói barátságos találkozójára is, amelyet a házigazda együttes 3–2-re megnyert, méghozzá úgy, hogy a szünetben még 0–2-re állt. Ezzel a japán az első csapat, amely a dél-amerikai futballnagyhatalmat kétgólos félidei hátrányból fordítva le tudta győzni.

A magyar labdarúgó-válogatott egymás után az ötödik mérkőzésén szerzett két gólt – a csapatnak Marco Rossi vezetésével ez a leghosszabb ilyen sorozata.