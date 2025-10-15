Nemzeti Sportrádió

Vb-selejtezők: Spanyolország egy meccsre Brazília világrekordjától; jó sorozatban a magyar válogatott

Vágólapra másolva!
2025.10.15. 12:40
null
Fotó: Getty Images
Címkék
spanyol labdarúgó-válogatott magyar labdarúgó-válogatott Marco Rossi
Bulgária 4–0-s legyőzésével Spanyolország futballválogatottja már csak egy mérkőzésnyire van attól, hogy beérje a sorozatban veretlenül megvívott hazai vb-selejtezőket illetően világelső Brazíliát, amely 64 meccsel tartja az abszolút rekordot – írta szerdán az IFFHS a keddi kvalifikációs találkozókat értékelő összefoglalójában. A magyar labdarúgó-válogatott pedig egymás után az ötödik mérkőzésén szerzett két gólt, ezzel a csapatnak Marco Rossi vezetésével ez a leghosszabb ilyen sorozata.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet kiemelte még, hogy Spanyolország az elmúlt 29 tétmérkőzéséből egyet sem veszített el rendes játékidőben (24 győzelem, 5 döntetlen), mi több: utóbbi hét vb-selejtezős meccsét kapott gól nélkül megnyerte, e mutatóban az eddigi legjobb sorozatát produkálva.

A Lettországot idegenben 5–0-ra felülmúló Anglia 1998 óta megszakítás nélkül nyolcadik alkalommal kvalifikálta magát a világbajnokságra, a szigetországi alakulatnak ez a leghosszabb ilyen szériája. A duplázó Harry Kane 13-ra növelte azon válogatott mérkőzéseinek számát, amelyeken egynél több gólt szerzett: ez új angol rekord.

Az IFFHS összegzésében kitért Japán és Brazília keddi, tokiói barátságos találkozójára is, amelyet a házigazda együttes 3–2-re megnyert, méghozzá úgy, hogy a szünetben még 0–2-re állt. Ezzel a japán az első csapat, amely a dél-amerikai futballnagyhatalmat kétgólos félidei hátrányból fordítva le tudta győzni.

A magyar labdarúgó-válogatott egymás után az ötödik mérkőzésén szerzett két gólt – a csapatnak Marco Rossi vezetésével ez a leghosszabb ilyen sorozata.

Magyar válogatott
15 órája

Hiába Ronaldo duplája, Szoboszlai a 91. percben egyenlített – bravúros döntetlen Lisszabonban!

A mieink rendkívül bátran játszottak, hátrányban sem adták fel, és 42 év után ismét elkerülték a vereséget portugál földön, így a vendéglátó még nem vb-résztvevő.

Mint ismert, a válogatott kedden Portugáliában ért el 2–2-es döntetlent, előtte pedig Örményországot verte 2–0-ra. A Puskás Arénában szintén két gólt szerzett a válogatott Portugália ellen – igaz, akkor 3–2-re kikapott –, míg a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatát az írországi 2–2-vel kezdte.

Júniusban, az Azerbajdzsánban rendezett felkészülési találkozón pedig 2–1-re nyertek Szoboszlai Dominikék.

Rossi irányításával a 2024-es Európa-bajnokság selejtezőjében produkált hasonló sorozatot az együttes, akkor egymás után négy meccsen szerzett legalább két gólt. A Szerbia elleni hazai 2–1-es siker után Litvániában, majd Bulgáriában is 2–2 volt az eredmény, a sort pedig a Montenegró elleni 3–1 zárta.

A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezetőnek a lisszaboni volt a 80. meccse a válogatott élén, a mérlege 36 győzelem, 19 döntetlen és 25 vereség.

 

spanyol labdarúgó-válogatott magyar labdarúgó-válogatott Marco Rossi
Legfrissebb hírek

„Minden jól ment, amíg Szoboszlai leckét nem adott Portugáliának” – lapszemle

Magyar válogatott
6 órája

Marco Rossi: Nehéz megmondani, ez a bravúr hol helyezkedik el a sorban, de megérdemeltük

Magyar válogatott
14 órája

Megvan, milyen mezben játszik Lisszabonban a magyar válogatott

Foci vb 2026
21 órája

Vb-selejtezők: tovább tart a spanyolok hihetetlen rekordja

Minden más foci
Tegnap, 12:23

Nyugalom – Somogyi Zsolt jegyzete

Magyar válogatott
2025.10.13. 23:44

Marco Rossi: A győztes csapaton ne változtass…

Magyar válogatott
2025.10.13. 21:02

Yamal és Messi Katarban, a 2022-es vb-döntő helyszínén csaphat össze

Minden más foci
2025.10.13. 13:11

Telitalálat volt a taktika, remekül bevált Marco Rossi terve

Magyar válogatott
2025.10.13. 07:44
Ezek is érdekelhetik