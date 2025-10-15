Új edzővel készül az olimpiai bronzérmes kajakos, Fojt Sára – hivatalos

Az augusztusi, milánói világbajnokságon C-4 500 méteren aranyérmet szerző Fejes Dániel edzőjével, Demeter Istvánnal folytatja a felkészülést a kétszeres olimpiai bronzérmes, háromszoros Európa-bajnok kajakos, Fojt Sára.
A versenyző klubja, a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia honlapján elmondta, úgy érezte, hogy szükségszerű a változás.
