Új edzővel készül az olimpiai bronzérmes kajakos, Fojt Sára – hivatalos

2025.10.15. 10:44
Fojt Sára (Fotó: kkna.hu)
Az augusztusi, milánói világbajnokságon C-4 500 méteren aranyérmet szerző Fejes Dániel edzőjével, Demeter Istvánnal folytatja a felkészülést a kétszeres olimpiai bronzérmes, háromszoros Európa-bajnok kajakos, Fojt Sára.

A versenyző klubja, a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia honlapján elmondta, úgy érezte, hogy szükségszerű a változás.

 

