Női kézilabda NB I: nem súlyos Szabó Nina sérülése

2025.10.15. 11:26
Szabó Nina (Fotó: dvsckezilabda.hu)
Címkék
DVSC Schaeffler Szabó Nina magyar női kézilabda-válogatott
Nem súlyos Szabó Nina sérülése, amely miatt kikerült az Európa-bajnoki bronzérmes női kézilabda-válogatottnak a törökök és a csehek elleni Európa-kupa mérkőzésekre kihirdetett keretéből.

A Debrecen irányítója ezeken a találkozókon mutatkozhatott volna be a nemzeti együttesben, ám a Budaörs elleni szombati bajnoki mérkőzésen megsérült. Helyére Varga Emíliát, az Esztergom ifjúsági és junior Európa-bajnok balátlövőjét hívta be a keretbe Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány.

Szabó Nina klubja, a Bajnokok Ligájában is érdekelt DVSC Schaeffler honlapjának szerdai híradása szerint nem súlyos az eset: a hétfőn és kedden elvégzett vizsgálatok alapján sem a keresztszalag, sem a porc nem sérült a térdében, csak rándulásról van szó. Így várhatóan nem kell sokat kihagynia a néhány napig rehabilitációs munkát végző játékosnak

 

