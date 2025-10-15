Női kézilabda NB I: nem súlyos Szabó Nina sérülése

A Debrecen irányítója ezeken a találkozókon mutatkozhatott volna be a nemzeti együttesben, ám a Budaörs elleni szombati bajnoki mérkőzésen megsérült. Helyére Varga Emíliát, az Esztergom ifjúsági és junior Európa-bajnok balátlövőjét hívta be a keretbe Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány.

Szabó Nina klubja, a Bajnokok Ligájában is érdekelt DVSC Schaeffler honlapjának szerdai híradása szerint nem súlyos az eset: a hétfőn és kedden elvégzett vizsgálatok alapján sem a keresztszalag, sem a porc nem sérült a térdében, csak rándulásról van szó. Így várhatóan nem kell sokat kihagynia a néhány napig rehabilitációs munkát végző játékosnak