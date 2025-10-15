Nemzeti Sportrádió

Vb-selejtezők: Lopetegui szerint történelmet írt kijutásával a katari válogatott

2025.10.15. 10:52
Julen Lopetegui (balra) világbajnokságra vezette Katart (Fotó: Getty Images)
Julen Lopetegui szövetségi kapitány „igazán különlegesnek” tartja, hogy vezetésével a katari labdarúgó-válogatott kiharcolta a kijutást a jövő évi világbajnokságra.

A katari együttes a legutóbbi vb-n házigazdaként debütált és a 32., utolsó pozícióban zárt. Ezúttal viszont selejtezőből került a vb-mezőnybe, mégpedig azzal, hogy csoportjában az élen végzett, miután kedden 2–1-re legyőzte hazai pályán az Egyesült Arab Emírségek csapatát.

Foci vb 2026
15 órája

Katar és Szaúd-Arábia is kijutott a vb-re

Az Arab Emírségek és Irak az interkontinentális playoffért csap össze.

„Történelmet írtunk és beléptünk a nagy kapun. Az álom valóra vált – fogalmazott az 59 éves spanyol szakember, aki a Sevillával Európa-ligát nyert. – Számos trófeát szereztem már, de a katari válogatottal ezt megélni igazán különleges.”

Bevallása szerint nagyon örülnek annak, amit elértek játékosaival, ugyanakkor rendkívül kimerítő menetelésen vannak túl, így most a pihenés időszaka következik.

Ázsiából még Japán, Jordánia, Irán, Dél-Korea, Üzbegisztán, Szaúd-Arábia és az ide társult Ausztrália biztosította helyét a vb-mezőnyben.

A sportág történetében elsőként 48 csapatot felvonultató vb-nek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont 2026. június 11. és július 19. között.

 

Ezek is érdekelhetik