Vb-selejtezők: Lopetegui szerint történelmet írt kijutásával a katari válogatott

„Történelmet írtunk és beléptünk a nagy kapun. Az álom valóra vált – fogalmazott az 59 éves spanyol szakember, aki a Sevillával Európa-ligát nyert. – Számos trófeát szereztem már, de a katari válogatottal ezt megélni igazán különleges.”

Bevallása szerint nagyon örülnek annak, amit elértek játékosaival, ugyanakkor rendkívül kimerítő menetelésen vannak túl, így most a pihenés időszaka következik.

Ázsiából még Japán, Jordánia, Irán, Dél-Korea, Üzbegisztán, Szaúd-Arábia és az ide társult Ausztrália biztosította helyét a vb-mezőnyben.

A sportág történetében elsőként 48 csapatot felvonultató vb-nek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont 2026. június 11. és július 19. között.