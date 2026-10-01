Fury és Joshua december 11-én Cardiffban bokszol egymással

A csatát az ökölvívó-eseményen 78 ezer fő befogadására alkalmas Principality Stadionban rendezik meg, a jegyértékesítés jövő pénteken kezdődik. A hivatalos londoni bejelentést hosszas egyeztetés előzte meg. Előbb az nem volt biztos, hogy melyik fél akarja igazán az összecsapást és melyik nem, utána pedig a helyszínválasztás jelentett problémát. Felmerült az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia is, de végül mindkét fél nagy örömére Nagy-Britanniában, hazai közönség előtt maradnak. A sportági szokásoknak megfelelően korábban gyakran egymást becsmérlő Tyson Fury és Anthony Joshua az érdeklődők számára is nyílt szerdai sajtóeseményen – amelyen fény- és tűzjáték-show is volt – nagy tisztelettel beszélt ellenfeléről, és közös emlékeket, sztorikat is felelevenített a múltból.

Fury felidézte azt az edzést, amikor Joshua még az amatőrök között bokszolt, és egy Rolex-órát ajánlott fel neki, ha sikerül padlóra küldenie őt.

„Tudják, mi történt? Úgy távoztam az épületből, hogy az én csuklómon volt a Rolex” – mondta a Cigánykirálynak becézett ökölvívó, amire az olimpiai bajnok Joshua azzal reagált, hogy azért egy monokli is volt a szeme alatt.

Fury kiemelte: tíz éve várják azt a pillanatot, hogy igazi meccsen mérkőzzenek meg egymással, majd ellenfelét Adóniszhoz, saját maga felépítését meg egy pudinghoz hasonlította.

„Ő márványból van, mégis minden alkalommal padlóra kerül, amikor állon találják. Amikor én találom el az állát, akkor majd úgy esik össze, mint egy zsák” – mondta Fury.

A 38 éves Fury – aki áprilisban 476 nap után tért vissza – 2020 és 2024 között birtokolta a Boksz Világtanács (WBC) világbajnoki övét, amelyet 2024 májusában vett el tőle a pontozásos győzelmet arató Olekszandr Uszik. Eddigi karrierje alatt Fury 39 profi meccset vívott, 36-ot megnyert (25-et kiütéssel), s egy döntetlen mellett kétszer kapott ki, mindkétszer az ukrántól.

A 36 éves Joshua 34 mérkőzést vívott a profik között, 30 győzelmet aratott (27-szer K.O.-T.K.O.-val), 4 vereséget szenvedett, kétszer pontozással.