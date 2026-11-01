Saúl Álvarez visszaszerezte világbajnoki címét a WBC-nél – videó

A Rijádban megrendezett összecsapás végén a döntnökök három, öt, illetve hét ponttal látták jobbnak Álvarezt, aki előző címmeccsén, bő egy éve pontozásos vereséget szenvedett az amerikai Terence Crawfordtól.

A 36 esztendős mexikói klasszis, aki négy súlycsoportban volt eddig világbajnok, három vereség és két döntetlen mellett a 64. győzelmét aratta a profik között.

A 31 éves, kameruni születésű és Kanadában készülő M'billi pályafutása első vereségét szenvedte el, 29 győzelmet és egy döntetlent követően.

A Boxing Scene szerint Álvarez alaphonoráriumként 47 millió dollárt keresett a szaúdi sikerével, de ez az összeg a fizetéses csatornáktól befolyó, illetve a szponzori pénzekből jelentősen tovább növekedhet. Az ökölvívó-szakportál úgy tudja, hogy M'billi garantált jövedelme körülbelül 9 millió dollár.