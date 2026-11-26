A szakadó hó ellenére időben elindult, és tizenegy óra után megérkezett a bécsi repülőtérre a magyar férfi kosárlabda-válogatott, amely a világbajnoki selejtezők L-csoportjában péntek este Stockholmban lép(ne) pályára Svédország ellen, méghozzá igen fontos mérkőzésen.

Gasper Okorn szövetségi kapitány együttese 12 óra előtt pár perccel szembesült azzal, hogy a Stockholmba tartó járatot törölték. A delegáció ekkor még különösebben nem volt feldúlt, hiszen hamarosan kiderült, hogy délután öt órakor elrepülhet Amszterdamba, majd onnan 19 órakor tovább repülhet Stockholmba. Csakhogy jött az újabb hír, hogy törölték az amszterdami járatot is, így újabb várakozásra kényszerült a csapat, amely összességében jól viselte az egyre inkább rémálommá alakuló utazást, és türelmesen várt a reptéren. A csapat vezetősége és a szövetség gőzerővel dolgozott azon, hogy valamilyen megoldást találjon arra, hogy a nemzeti együttes minél előbb jusson Stockholmba, ám az újabb járatok törlése miatt kialakult helyzet miatt még 17 óra után sem tudta senki bizonyosan, hogy elindulhat-e egyáltalán még csütörtökön Svédország felé a delegáció.

A magyarok szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésre kerül sor pénteken, a rendkívül tartalékos svédek ellen jó eséllyel indulhatna harcba a csapat, ám ha csütörtökön nem ér el Stockholmba, akkor alighanem ezek az esélyek megváltoznak.