Rangadót játszik a Veszprém a férfi kézilabda BL-ben
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjének 2. fordulójában a Veszprém az Aalborgot látja vendégül. A mérkőzés alakulását nyomon követheti folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk segítségével.
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ
1. CSOPORT
One Veszprém HC–Aalborg (dán) – ÉLŐ!
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A VESZPRÉM KERETE A MÉRKŐZÉSRE
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2026.11.18. 10:47