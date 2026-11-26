Nem lehet ott német válogatottban a jövő évi női labdarúgó-világbajnokságon Laura Freigang. A 28 éves csatár 2025 márciusa és 2026 februárja között három alkalommal sem tartózkodott azon a helyszínen, amelyet doppingellenőrzés céljából megjelölt, és ezért 2027. október 7-ig eltiltották.

Júniusban az Eintracht Frankfurt csapatkapitánya úgy nyilatkozott, hogy az elmulasztott ellenőrzések „nem szándékos elkerülések voltak, hanem olyan következetlenségek vagy félreértések, amelyek a naponta frissítendő, részletes adatokkal kapcsolatban merültek fel, márpedig nekünk, válogatott játékosoknak ezeket az adatokat naponta, sőt óránként kellene frissítenünk a rendszerben.”

Az olimpiai bronzérmes, Európa-bajnoki második Freigang eddig 45 alkalommal lépett pályára a német válogatottban, és 17 gólt szerzett.