Birkózás: újra szőnyegen a világbajnok

A tavaly szeptemberi, zágrábi vb elődöntőjében szakadt el Losonczi Dávid keresztszalagja. Nem sokkal később, november legelején műtőasztalra kellett feküdnie az ESMTK klasszisának, a beavatkozás jól sikerült, következett a nyolc hónapos kényszerpihenő, ami alatt Losonczi csak a gyógytornára és felsőteste erősítésére koncentrálhatott.

„Szeretném ezt a nyolc hónapot úgy végigcsinálni, ahogyan az a nagykönyvben meg van írva. Mert ha nem így teszek, lehet bármilyen olimpiai ciklus, nem lesz belőle semmi” – mondta tavaly decemberben Losonczi Dávid.

Most arról kérdeztük, mennyire sikerült megvalósítania a tervét.

„Amit kellett, betartottam!” – fogalmazott a 26 éves sportoló. – „Ez meg is látszik a lábamon, július közepén visszatérhettem a szőnyegre, és már nem fáj. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy a teljes felépülés egy évig tart, novemberre lesz százszázalékos állapotban. A tervet betartjuk, nem olyan erős még, mint volt, de jól haladunk.”

A műtétet követően négy hétig csak pihenhetett, utána következett a rehabilitáció.

„Jártam lézeres kezelésen, hidegkamrában, hogy felgyorsuljon a folyamat, de ilyen sérülés esetén csodát nem lehet tenni, egyet lehet: lassan, stabilan helyrehozni gyógytornával, a fő fókusz így ezen volt. Januártól már elkezdtem edzegetni a felsőtestemre, haladtunk előre. Közben megszereztem a diplomámat is, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végeztem közigazgatás-szervezőként.”

A kötöttfogású válogatott júniusban bő két hetet az Egyesült Államokban edzőtáborozott, Losonczi Dávid is a csapattal tartott.

„Ott rendezik a kvalifikációs vébét és az olimpiát, a fő cél így az volt, hogy megtudjuk, ki miként viseli az időeltolódás okozta átállást. Ebből a szempontból nagyon hasznos volt, birkózni akkor még nem tudtam, ott is erősítettem.”

A súlycsoportja eseményeit figyelte, így az áprilisi Eb-t is, amelynek döntőjében az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok dán Turpal Bisultanov nagy csatában legyőzte az olimpiai bajnok bolgár Szemen Novikovot.

„A versenyen mutatott formáját látva nem lepett meg Bisultanov győzelme, az viszont kicsit igen, hogy a regnáló világbajnok szerb Alekszandr Komarovnak ezúttal nem jött ki a lépés.”

Losonczi tehát július közepén tért vissza a szőnyegre, persze a fokozatosságra ezúttal is nagyon kellett ügyelnie.

„Eleinte a csavaró mozdulatoknál kellett különösen óvatosnak lennem, és lenti helyzetben nem birkózhattam. Vissza kell fognom magam, ami nekem nehéz, mert agresszív, aktív, akciódús birkózás jellemez. Most kisebb hullámvölgybe kerültem, a testemnek vissza kell szoknia ehhez a típusú munkához, fáj mindenem, és kisebb betegséggel is bajlódtam. De ez csak a kimerültség miatt van, nincs benne semmi meglepő. Most már csinálok mindent, és ahhoz képest, hogy ennyi időt hagytam ki, szerintem jól mozgok, a csúcsformáért azonban sokat kell dolgoznom, ezt jövő januárra kell időzíteni, akkor ugyanis már elkezdődik a harc a kvótákért.”