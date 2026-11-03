„Titok marad...” – Szoboszlai arról, hogy túl korán tért-e vissza

A 69-szeres magyar válogatott játékos őszintén beszélt arról, hogy nehéz volt számára kívülről figyelni a társait, és azt is elismerte, hogy a korábbi visszatérése talán elhamarkodott volt.

„A legrosszabb dolog megsérülni, és a lelátóról vagy a televízióban nézni a srácokat. Boldog vagyok, hogy visszatérhettem, jól érzem magam, fitt vagyok, és készen állok arra, hogy szerdán ismét pályára lépjek” – idézte Szoboszlait a Liverpool Echo.

„Túl korán tértem vissza? Ez titok marad... Olyan játékos vagyok, amilyennek talán ti is ismertek: az elmúlt három idényben minden mérkőzésen kilencven percet szerettem volna játszani, de néha a tested azt mondja, hogy pihenj egy kicsit. Az én testem is azt üzente, hogy nyugodjak meg, most már elég mérkőzésen szerepeltem.”