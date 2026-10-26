Nemzeti Sportrádió

Sinner az év végén Szaúd-Arábiában vesz részt egy bemutató tornán

2026.10.26. 21:52
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Kym Illman
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tenisz visszatérés Jannik Sinner
A még világelső olasz Jannik Sinner – aki térdsérülés miatt visszalépett az idény hátralévő versenyeitől – hétfőn bejelentette, hogy december végén részt vesz egy szaúd-arábiai bemutató tenisztornán.

A 25 éves sztár a július 12-i wimbledoni győzelme óta nem lépett pályára, ezúttal Instagram-oldalán egy promóciós plakát közzétételével erősítette meg részvételét a rijádi eseményen, amely a világ legjobb teniszezőit vonultatja fel. Eredetileg a napokban rendezték volna meg, de a húti lázadók támadásai miatt két hónappal, december 27. és 30. közötti időszakra elhalasztották.

Az olasz teniszező kiválóan kezdte az idényt, sorozatban öt Masters 1000-es tornát nyert meg (Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid és Róma), ezzel a szerb Novak Djokovic után másodikként ezen kategória mind a kilenc tornáján diadalmaskodni tudott. A párizsi Roland Garroson ugyanakkor nagy csalódás érte, mert a kétszeres címvédő, sérüléssel bajlódó spanyol Carlos Alcaraz távollétében egyértelmű esélyesként érkezett, de már a második fordulóban kiesett. Később Wimbledonban sikerrel védte meg bajnoki címét.

Bár Sinner jelenleg még a világranglista élén áll, Alexander Zverev akár már a jövő héten átveheti az első helyet, az viszont biztos, hogy az év végén a német játékos lesz az első.

 

tenisz visszatérés Jannik Sinner
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