Sinner az év végén Szaúd-Arábiában vesz részt egy bemutató tornán

A 25 éves sztár a július 12-i wimbledoni győzelme óta nem lépett pályára, ezúttal Instagram-oldalán egy promóciós plakát közzétételével erősítette meg részvételét a rijádi eseményen, amely a világ legjobb teniszezőit vonultatja fel. Eredetileg a napokban rendezték volna meg, de a húti lázadók támadásai miatt két hónappal, december 27. és 30. közötti időszakra elhalasztották.

Az olasz teniszező kiválóan kezdte az idényt, sorozatban öt Masters 1000-es tornát nyert meg (Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid és Róma), ezzel a szerb Novak Djokovic után másodikként ezen kategória mind a kilenc tornáján diadalmaskodni tudott. A párizsi Roland Garroson ugyanakkor nagy csalódás érte, mert a kétszeres címvédő, sérüléssel bajlódó spanyol Carlos Alcaraz távollétében egyértelmű esélyesként érkezett, de már a második fordulóban kiesett. Később Wimbledonban sikerrel védte meg bajnoki címét.

Bár Sinner jelenleg még a világranglista élén áll, Alexander Zverev akár már a jövő héten átveheti az első helyet, az viszont biztos, hogy az év végén a német játékos lesz az első.