Nemzeti Sportrádió

Elhunyt a több mint tíz éve maradandó agykárosodást szenvedett bokszoló

I. SZ.I. SZ.
2026.08.14. 10:53
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Prichard Colón (Fotó: Getty Images)
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Prichard Colón gyász profi boksz
Csütörtökön 33 évesen elhunyt Prichard Colón Puerto Ricó-i bokszoló, aki még egy 2015-ös mérkőzés közben szenvedett maradandó agykárosodást.

Colón 2015 októberében 16 megnyert profi mérkőzéssel a háta mögött Terrel Williamsszel csapott össze Virginiában. A kilenc meneten át tartó nagyváltósúlyú összecsapáson az ellenfele rendszeresen tarkón ütötte, ami szabálytalan volt, de Joseph Cooper mérkőzésvezető a hetedik menetig nem intette meg miatta az amerikait. A kilencedik menetben egy újabb tarkóütést követően számolt is Colónra, aki folytatta, de a menet utáni szünetben a kesztyűjét levéve tiltakozott, amiért leléptették.

Az öltözőben a 23 éves Colón hányt, majd elájult, fej- és nyaksérülésekkel kórházba szállították, ahol szubdurális hematóma, azaz agyvérzés miatt megműtötték, de kómába került. 221 nap után tért magához, ám a felébredés után sem épült fel, folyamatos ápolásra szorult. A jobb napjain egy számítógép segítségével válaszolni tudott a kérdésekre, tudta a nevét és hogy milyen év van. A rosszabb napjain azt hitte, hogy 2015 van, és hogy egészséges, és csodálkozott a tolókocsin és a tápszondán. A halálhírét az apja jelentette be – írja a profiboksz.hu.

A 2015-ös gálát felügyelő szövetség vizsgálatot indított, s megállapította, hogy se a vezetőbíró, se a ringorvos, se Williams nem felelős a Colónnal történtekért.

 

Prichard Colón gyász profi boksz
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