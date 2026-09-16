Djokovics tizenegy év után ismét indul a pekingi tenisztornán

A szerbek 24-szeres Grand Slam-győztes klasszisa, Novak Djokovics szerdán a közösségi oldalán jelentette be, hogy visszatér a kínai fővárosba, ahol tökéletes mérleggel és hat elsőséggel büszkélkedhet, utóbbival csúcstartónak számít. A pekingi versenyt idén szeptember 30. és október 6. között rendezik, összdíjazása 4 millió dollár.

A 39 éves Djokovics már csak 12. világranglistán, és meglepetésre már az első fordulóban kiesett a US Openen – hasonló a 2006-os ausztrál nyílt bajnokságon fordult elő vele legutóbb. Tavaly a jelenlegi világelső Jannik Sinner nyerte meg a pekingi tornát, az olasz klasszis ugyancsak ezen a viadalon tervezi a visszatérését térdsérüléséből felépülve.