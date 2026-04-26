Ökölvívás: Kuhta Vladiszlava és Szira Zsófia is vk-ezüstérmes

2026.04.26. 22:58
Kuhta Vladiszlava Foz do Iguacu világkupa
A döntőkkel befejeződött a a brazíliai Foz do Iguacuban a World Boxing világkupaversenye.

 

A brazíliai tornán kilenc magyar indult, közülük többen sima, mások idegesítően szoros vereséget szenvedtek, az 57 kilós Kuhta Vladiszlava viszont alighanem a saját edzőit is egyik ámulatból a másikba ejtette, miután olimpiai, vb- és Eb-érmesek sorát búcsúztatva, négy győztes meccsel bejutott súlycsoportja döntőjébe.

Az aranycsatában a 27 éves venezuelai az ugyancsak balkezes Omailyn Alcalá várt rá, a tavalyi liverpooli vb bronzérmese, nagy név, de semmivel sem nagyobb azoknál, mint akiket az elmúlt napokban „Vlada” már megvert.

Az első menetből a túlzottan is lazán bunyózó Alcalá jött ki jobban, holott nem volt lényegi különbség közöttük, a folytatásban is egyenlő erők csatáját láttuk, Kuhta végig aktív volt, nagy szívvel bokszolt, de a venezuelait pontozással ki lehetett hozni – ki is hozták. Minden várakozást felülmúló magyar ezüstéremmel zárult tehát a női 57 kg versenye.

A +81 kilós nagykanizsai Szira Zsófia is döntőt vívott a kazah Valerija Akszenova ellen – más kérdés, hogy ebben a (nem olimpiai) súlycsoportban összesen két nevezés volt… U23-as Európa-bajnokunk a megszokott bátor, már-már vakmerő bunyóval vetette magát a harcba, kapott is szépen, ugyanakkor nem egyszer kemény balhoroggal találta el a kazahot, akinek a pontozásos győzelméhez így sem fért kétség.

ÖKÖLVÍVÁS
VK-VERSENY, FOZ DO IGUACU
Döntő
Nők
57 kg: Alcalá (venezuelai)–Kuhta Vladiszlava p. gy. (5:0)
+81 kg: Akszenova (kazah)–Szira Zsófia p. gy. (5:0)

 

