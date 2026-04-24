Kuhta Vladiszlava már biztosan érmes a brazíliai vk-versenyen

Még csütörtökön mutatkozott be (és rögtön búcsúzott) a Foz do Iguacu-i vk-versenyen a 65 kilós Hámori Luca, akinek ránézésre nem jutott megoldhatatlan feladat: negyedik kiemeltként a horvát Sara Beram ellen bokszolt a nyolcaddöntőben. Bár Hámori nem volt teljesen egészséges, szomorú, hogy minden pontozónál kikapott a rutinos riválistól.

Kuhta Vladiszlava szinte ki sem jött a ringből a mögöttünk álló napokban, előbb az új-zélandi Saskia Elliottot, majd az első kiemelt lengyel Julia Szeremetát verte meg, Jamada Riko ellen pedig talán a legmeggyőzőbb produkciót nyújtotta. Rengeteg tiszta jobbhorgot és hátsó kezes balegyenest helyezett el a japán fején, hatalmas különbséggel, egyhangú pontozással lépett a négy közé – azaz már biztosan érmes!

Így aztán ketten maradtak állva a kilenc, Brazíliába érkező magyarból – tegyük hozzá, a nem olimpiai súlycsoportnak számító női +81 kg-ban mindössze ketten neveztek, így U23-as Európa-bajnokunk, Szira Zsófia egyből döntőt bokszol majd a kazah Valerija Akszenovával…

Kuhta Vladiszlava viszont három győztes meccs után szombaton elődöntőt, amelyben a párizsi olimpián 60 kg-ban bronzérmes, 4. kiemelt tajvani Vu Sih-ji lesz az ellenfele. De Kuhta brazíliai formáját látva egyáltalán nem lenne meglepő, ha nem ez lenne számára a végállomás.

VK-VERSENY, FOZ DO IGUACU

Nyolcaddöntő. Nők. 65 kg: Beram (horvát)–Hámori Luca p. gy. (5:0). Negyeddöntő. Nők. 57 kg: Kuhta Vladiszlava–Jamada (japán) p. gy. (5:0)