Kuhta Vladiszlava világkupadöntős!

Az 57 kilós Kuhta Vladiszlava viszi a hátán a kilenctagú magyar csapatot a Foz do Iguacu-i vk-versenyen: a csepeliek kazah származású bunyósa megverte az új-zélandi Saskia Elliottot, az első kiemelt lengyel Julia Szeremetát, majd a japán Jamada Rikót, és szombat este biztos érmesként a tajvani Vu Sin-ji ellen bokszolhatott elődöntőt.

Az ellenfél 60 kg-ban bronzérmes volt a párizsi olimpián, de Kuhta nem ijedt meg tőle, szoros első menet után 2:3-ra állt. A folytatásban egyértelműen ő irányított, ütött és talált többet, a harmadikban pedig alig volt ütés, de ami volt, inkább Kuhtától jött. Szerencsére a pontozók is így látták, vasárnap este jöhet az aranyért a venezuelaiak vb-bronzérmese, Omailyn Alcalá!

Az U23-as Európa-bajnok Szira Zsófia (+81 kg) is ott lesz a vasárnapi fináléban (magyar idő szerint 21 órakor kezdődik a program), ahol a kazah Valerija Akszenova lesz az ellenfele.