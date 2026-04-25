Kuhta Vladiszlava világkupadöntős!

2026.04.25. 23:03
Kuhta Vladiszlava döntős 57 kg-ban (Fotó: Facebook, Magyar Ökölvívók Szövetsége / Hungarian Boxing Association)
ökölvívás Kuhta Vladiszlava boksz
A brazíliai ökölvívó-világkupaversenyen döntőbe jutott az 57 kilós Kuhta Vladiszlava.

Az 57 kilós Kuhta Vladiszlava viszi a hátán a kilenctagú magyar csapatot a Foz do Iguacu-i vk-versenyen: a csepeliek kazah származású bunyósa megverte az új-zélandi Saskia Elliottot, az első kiemelt lengyel Julia Szeremetát, majd a japán Jamada Rikót, és szombat este biztos érmesként a tajvani Vu Sin-ji ellen bokszolhatott elődöntőt.

Az ellenfél 60 kg-ban bronzérmes volt a párizsi olimpián, de Kuhta nem ijedt meg tőle, szoros első menet után 2:3-ra állt. A folytatásban egyértelműen ő irányított, ütött és talált többet, a harmadikban pedig alig volt ütés, de ami volt, inkább Kuhtától jött. Szerencsére a pontozók is így látták, vasárnap este jöhet az aranyért a venezuelaiak vb-bronzérmese, Omailyn Alcalá!

Az U23-as Európa-bajnok Szira Zsófia (+81 kg) is ott lesz a vasárnapi fináléban (magyar idő szerint 21 órakor kezdődik a program), ahol a kazah Valerija Akszenova lesz az ellenfele.

 

ökölvívás Kuhta Vladiszlava boksz
