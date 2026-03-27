Vívás: négy kardozónk a főtáblán a budapesti világkupaversenyen

Rabb Krisztián és Szilágyi Áron kiemeltként kihagyhatta a budapesti világkupaverseny pénteki selejtezőjét, a többi magyar viszont nem: végül húszan léphettek pástra az első napon a mieink közül, s bár zajlik a generációváltás ebben a fegyvernemben, mégis fájó kicsit, hogy mindössze ketten folytathatják közülük a versenyt.

Ráadásul két rutinos vívónk: Szatmári András és Iliász Nikolász egyaránt hibátlanul vívott a csoportkörben, így ők ketten az első kanyar után egyből főtáblára jutottak – a többiekre az egyenes kieséses szakasz várt.

Gémesi Csanád kiesett pénteken (Fotó: Török Attila)

A 64 közé jutásért két magyar vívhatott, a fiatal Bíró Huba és az olimpiai ezüstérmes Gémesi Csanád, sajnos mindketten kikaptak, utóbbi egyetlen tussal a német színekben versenyző Szabó Mátyástól.

VÍVÁS

GEREVICH–KOVÁCS–KÁRPÁTI FÉRFI KARD-VILÁGKUPAVERSENY, BUDAPEST (BOK-CSARNOK)

FÉRFIAK, EGYÉNI

A csoportmérkőzéseken: Rabb Krisztián, Szilágyi Áron (kiemeltek), Szatmári András 6 győzelem/0 vereség, Iliász Nikolász 6/0, Gémesi Csanád 5/4, Vigh Benedek 5/1, Tóth Robin 4/2, Dallos Benedek 4/2, Papp Zsadány 3/2, Bíró Huba 3/3, Luo Han 3/3, Horváth Gergő 3/3, Drobni Botond 3/3, Noseda Szabolcs 3/3, Péch Kornél 3/3, Pápai Roland 3/3, Nagy Kristóf 2/4, Bányay Endre 2/4, Petrucz Mirkó 2/4, Tóth Bertalan 2/4, Csoba Botond 1/5, Fabó Ákos 1/5

A 128 közé jutásért: Petrucz–Webb 15:9, Bányay–Horváth G. 15:14, Caglayan (török)–Luo 15:11, Florez (spanyol)–Pápai 15:13

A 96 közé jutásért: Gémesi Cs.–Nagy K. 15:5, Bíró H.–Dallos 15:14, Cavaliere (olasz) –Noseda 15:13, Kim Bjun Szu (dél-koreai)–Péch K. 15:11, Kim Dzsae Von (dél-koreai)–Papp 15:9, A. Heathcock–Tóth B. 15:14, Halliwell (brit)–Tóth R. 15:13, Csen (hongkongi)–Petrucz 15:12, Ibragimov (orosz)–Vigh 15:12, Neri (olasz)–Bányay 15:4, Petrovszkij (orosz)–Drobni 15:10

A 64 közé jutásért: Szabó M. (német)–Gémesi Cs. 15:14, Cavaliere–Bíró H. 15:12