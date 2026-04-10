Sportlövő-vk: Nagybányai-Nagy Anna negyedik összetett puskában

Az 50 méteres „királyszámban” csütörtökön selejtezőt rendeztek, melyből magyar részről Nagybányai-Nagy és Bajos Gitta jutott be a pénteki alapversenybe. Ebben Nagybányai-Nagy nagyszerűen teljesített, különösen a térdelő és a fekvő rész ment neki jól, előbbit 197 körrel, utóbbit pedig a maximális 200 körös eredménnyel zárta. A folytatásban az állóban 193 kört produkált, s 590 körös összeredményével a hatodik helyet szerezte meg és pályafutása során először jutott döntőbe vk-versenyen.

A nyolcas fináléban a sportolók előbb tíz lövést adtak le térdelő, majd újabb tízet fekvő helyzetből. Ezekben a 24 éves magyar puskás kifejezetten jól teljesített és 206.,5 körös eredménnyel a második helyen állt, amikor az álló részhez szerelt át a mezőny. A harmadik testhelyzetben két ötös sorozatot adtak le, ami után kiesett a hetedik és nyolcadik, majd azt követően minden lövés után az utolsó helyen álló. Nagybányai-Nagy Anna az első ötös szériában négyszer lőtt 10 körösnél gyengébbet, így visszacsúszott és elveszítette esélyét az éremre, viszont a negyedik helyet meg tudta szerezni 335.8 körös eredménnyel. A versenyt a német Anna Janssen 362.9 körös világcsúccsal nyerte meg.

Bajos Gittának nem sikerült jól az alapverseny, a 45. helyen zárt (572 kör).

Granadában kedden a Dénes Eszter, Péni István kettős ezüstérmet nyert a puskások 10 méteres vegyes csapat számában, míg a Major Veronika, Nagy Ákos Károly duó bronzérmes lett a légpisztolyosok vegyes csapat versenyében, csütörtökön pedig Fábián Sára Ráhel az ötödik helyen végzett női sportpisztolyban.