Ökölvívás: Kuhta Vladiszlava olimpiai ezüstérmest vert meg a vk-versenyen

Bezzeg az 57 kilóra visszafogyasztó Kuhta Vladiszlava! Aki könnyű győzelemmel alapozta meg hétfőn a folytatást, rá igazi nagyvad, az olimpiai ezüstérmes lengyel Julia Szeremeta várt a nyolcaddöntőben. Az első menet is szoros volt, de elment, a folytatásban viszont pontosabbá vált a magyar lány, a záró három percben pedig gyönyörűen lefiniselte a favorit, első kiemelt lengyelt, és bejutott a nyolc közé. Az éremért pénteken a japán Jamada Riko ellen húz kesztyűt.

Az 55 kilós Virbán Gábor még csak a 16 közé jutásért lépett szorítóba, és az argentin Santiago Tulian ellen szinte lehetetlen helyzetből kellett fordítania, miután az első menet utolsó másodpercében fejelésért megintették. De óriási szívvel, nagy hajrával sikerült neki, és csütörtökön ő is a nyolcaddöntőben folytathatja, az 5. kiemelt bolgár Jaszen Radev ellen.

ÖKÖLVÍVÁS

VK-VERSENY, FOZ DO IGUACU

A 16 közé jutásért. Férfiak. 55 kg: Virbán Gábor–Tulian (argentin) p. gy. (3:2). Nyolcaddöntő. Nők. 48 kg: Krysztoforska (lengyel)–Szeleczki Lilla p. gy. (5:0). 57 kg: Kuhta Vladiszlava–Szeremeta (lengyel) p. gy. (3:2)