Kovács István vezeti a PSG–Monaco francia derbit a Bajnokok Ligájában
Kovács István küldése szép emlékeket ébreszt a szerdai mérkőzést egygólos előnnyel váró párizsiakban: a nagykárolyi játékvezető fújta a sípot a tavalyi BL-döntőben, amelyben a PSG 5–0-ra kiütötte az Internazionalét.
BAJNOKOK LIGÁJA
RÁJÁTSZÁS A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT
Február 24.
Atlético Madrid (spanyol)–FC Bruges (belga). V: Clément Turpin (francia)
Az első mérkőzésen: 3–3
Newcastle (angol)–Qarabag (azeri). V: Davide Massa (olasz)
Az első mérkőzésen: 6–1
Internazionale (olasz)–Bodö/Glimt (norvég). V: Alejandro Hernández (spanyol)
Az első mérkőzésen: 1–3
Bayer Leverkusen (német)–Olympiakosz (görög). V: Michael Oliver (angol)
Az első mérkőzésen: 2–0
Február 25.
Atalanta (olasz)–Borussia Dortmund (német). V: José María Sánchez (spanyol)
Az első mérkőzésen: 0–2
Paris Saint-Germain (francia)–Monaco (francia). V: Kovács István (romániai)
Az első mérkőzésen: 3–2
Juventus (olasz)–Galatasaray (török). V: Joao Pinheiro (portugál)
Az első mérkőzésen: 2–5
Real Madrid (spanyol)–Benfica (portugál). V: Slavko Vincic (szlovén)
Az első mérkőzésen: 1–0