Kovács István vezeti a PSG–Monaco francia derbit a Bajnokok Ligájában

Kovács István küldése szép emlékeket ébreszt a szerdai mérkőzést egygólos előnnyel váró párizsiakban: a nagykárolyi játékvezető fújta a sípot a tavalyi BL-döntőben, amelyben a PSG 5–0-ra kiütötte az Internazionalét.

BAJNOKOK LIGÁJA

RÁJÁTSZÁS A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT

Február 24.

Atlético Madrid (spanyol)–FC Bruges (belga). V: Clément Turpin (francia)

Az első mérkőzésen: 3–3

Newcastle (angol)–Qarabag (azeri). V: Davide Massa (olasz)

Az első mérkőzésen: 6–1

Internazionale (olasz)–Bodö/Glimt (norvég). V: Alejandro Hernández (spanyol)

Az első mérkőzésen: 1–3

Bayer Leverkusen (német)–Olympiakosz (görög). V: Michael Oliver (angol)

Az első mérkőzésen: 2–0

Február 25.

Atalanta (olasz)–Borussia Dortmund (német). V: José María Sánchez (spanyol)

Az első mérkőzésen: 0–2

Paris Saint-Germain (francia)–Monaco (francia). V: Kovács István (romániai)

Az első mérkőzésen: 3–2

Juventus (olasz)–Galatasaray (török). V: Joao Pinheiro (portugál)

Az első mérkőzésen: 2–5

Real Madrid (spanyol)–Benfica (portugál). V: Slavko Vincic (szlovén)

Az első mérkőzésen: 1–0