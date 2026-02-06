Kovács István: Uszik is tiszteleg Papp László emléke előtt   

– Augusztusban több ezer ember előtt száz pár bokszolt a Hősök terén a Magyar Ökölvívók Szövetsége 100. születésnapján – március 25-én a halhatatlan Papp László centenáriumát miként ünnepli meg a MÖSZ?

– Először a Papp László Budapest Sportarénába terveztünk egy nagyobb gálaestet, ám aztán éppen azért, mert a nemzetközi Bocskai-emlékverseny döntőit négy nappal előtte rendezik Debrecenben, úgy döntöttünk, hogy akkor ezen az estén nem elsősorban az ökölvívást domborítjuk ki – mondja Kovács „Kokó” István, a MÖSZ elnöke. – A legjobbjainkat persze szorítóba szólítjuk, de nem egy nagy versenyt rendezünk nekik, hanem csak megjelenési lehetőséget, hogy ők is tisztelegjenek Laci bácsi emléke előtt a Testnevelési Egyetemen, a Koltai Jenő Sportközpont küzdőterén rendezendő gálavacsora mellett. Reményeink szerint március huszonötödike mostantól nemcsak a Magyar Ökölvívás Napja lesz, hanem az egyetemes magyar sport ünnepe is, hiszen Laci bácsi itthon és külföldön legenda, akinek az emlékét méltóképpen kell ápolnunk.

– Mi lesz még?

– A Magyar Posta a századik születésnapra emlékívet ad ki, a Magyar Nemzeti Bank két verzióban érméket bocsát ki, az egyik nagy ruházati cég, amely támogatja az ökölvívást, Papp László-kollekcióval készül, amelyet a gálán be is mutat. Ezen a napon iktatjuk be az első tagokat a Magyar Ökölvívó Hírességek Csarnokába, és átadjuk a 2025-ös év legjobbjainak az őket megillető elismeréseket. És természetesen megkoszorúzzuk Papp László közterületen álló szobrait, amelyekből szerencsére több is van Budapesten.

– Említette a Papp László Budapest Sport­arénát. Mintha nem lenne eléggé benne a köztudatban, hogy a város egyik legnagyobb sportcsarnoka a bokszlegenda nevét viseli.

– Ezzel kapcsolatban is vannak elképzeléseink, hiszen szeretnénk végre, hogy ha Papp László neve az aréna külső felületén is emblematikusan megjelenne. A most induló Papp László-emlékéven belül ezt a kérdést is szeretnénk megoldani.

Európa–Amerika meccs a budapesti ringben Ahogyan a golfozóknak megvan a maguk Ryder-kupájuk, a teniszezőknek pedig a Laver-kupájuk, a kilencvenes évek elejének hagyományát Kovács István feltámasztotta poraiból, és novemberben a Papp László Budapest Sportarénában (hol máshol?) az Európa- és a Pánamerikai bajnokság után a legjobbak kontinentális válogatottként csapnak össze. A tervek szerint hét férfi és három női súlycsoport két-két bunyósa húz kesztyűt, egy országból legfeljebb ketten, és a rendező Magyarország is képviseli majd magát a ringben. Az idén 100 éves bokszlegenda előtt pedig mi mással is tiszteleghetne a világ, mint a hagyományteremtőnek szánt csapattalálkozó elnevezésével: Papp Cup, azaz Papp-kupa lesz a neve.



– A Koltai Jenő Sportközpont lelátóján nem férnek el tízezrek. Akit érdekel a gála, hol követheti figyelemmel?

– Mivel a közmédia több csatornája is kiemelten foglalkozik a centenáriummal, az M4 Sport közvetíti a gálát, de a Nehéz kesztyűktől a Pofonok völgyéig Laci bácsi híres játék- és dokumentumfilmjeit is műsorba illeszti az MTVA. Úgyhogy nagy rendezvény áll előttünk, legalább olyan, mint amilyen volt tavaly nyáron a szövetség századik születésnapján megrendezett ünnepség a Hősök terén.

– Kik lépnek ringbe?

– Lesznek profi és amatőr mérkőzések is. Terveink szerint a Bocskai után megmutatja tudását Akilov Pilip és Hámori Luca is, akikre igazán büszke a szövetségünk. De a március 25-i est fénypontja egy hivatásos nehézsúlyú címmérkőzés lesz. Erol Ceylantól, a hamburgi EC Promotion igazgatójától megtudtam, hogy helyszínt keres a WBO nehézsúlyú Európa-bajnoki címmeccsének. És mivel rajtam keresztül kereste, azonnal felajánlottam neki a budapesti Papp László-megemlékezést. Így aztán nálunk bokszol a kétszeres szupernehézsúlyú amatőr Európa-bajnok ukrán Viktor Vihriszt, aki profiként Victor Faust néven ismert és az egykor Vladimir Klicskóval és Povetkinnel is vb-címmérkőzést vívó lengyel Mariusz Wach.

– Ha már egyszer Papp Lászlónak is lengyel volt az egyik legnagyobb riválisa.

– Bizony, Zbigniew Pietrzykowski, aki egyszer le is győzte Laci bácsit. De Dariusz Michalczewski barátom is lengyel, akivel profiként bokszoltam egy menedzsment alatt Hamburgban. És ha már lengyel lesz a ringben, lehet lengyel a ring mellett is, mert könnyen elképzelhető, hogy vendégül látjuk Lengyelország bokszrajongó köztársasági elnökét, Karol Nawrockit, aki fiatalon maga is ökölvívó volt, és kérésére, úgy tűnik, Budapestre hozzuk a kedvenc bunyósát is.

– Ki lenne az?

– Olekszandr Uszik. A jelen messze legjobb ökölvívója, aki cirkáló- és nehézsúlyban is vitathatatlan bajnok lett, többször megverte Tyson Furyt, Dubois-t, Joshuát, és akit, meggyőződésem, néhány évtized múlva Muhammad Alival együtt emlegetnek majd. Neki több címmérkőzésén is dolgoztam supervisorként, megvolt a száma, gondoltam, felveszem vele a kapcsolatot. Írtam neki, hogy „Kedves Champ, ez és ez lesz a program, látsz-e arra esélyt, hogy esetlegesen vendégül lássunk?” Éppen a gyerekkel játszottam otthon, amikor egy videóhívásban megerősítette, hogy nincs semmi akadálya, nagy örömmel jön Magyarországra.

– És kiket várnak a ring körüli asztalok mellé?

– Közjogi méltóságokat, támogatókat és azoknak a sportszervezeteknek a képviselőit, akik szerepet vállalnak az ünnepség megszervezésében. Hiszen a Magyar Olimpiai Bizottságnak vagy Laci bácsi három egykori egyesületének is legalább olyan fontos ez a születésnap, mint a MÖSZ-nek. Ha már a három olimpiai aranyat Papp László testvériesen elosztva nyerte meg: a londonit a BVSC-nek, a helsinkit az MTK-nak, az akkori Bp. Bástyának, a melbourne-it pedig a Vasasnak.