A World Boxing semlegesként engedélyezi az oroszok és fehéroroszok versenyzését

A WB végrehajtó bizottsága március 21-én hagyta jóvá az orosz és a fehérorosz szövetség csatlakozási kérelmét. Ezek után merült fel a kérdés, hogy a két ország ökölvívói miként szerepelhetnek a World Boxing égisze alá tartozó viadalokon, így a NOB állásfoglalását kérték, majd szerdán közölték, hogy az érintettek semlegesként elindulhatnak a WB, továbbá a kontinentális és nemzeti szövetségek által szervezett versenyeken. Ez azt jelenti, hogy zászlajuk nélkül szerepelnek, a himnuszukat nem játsszák le, és nemzeti jelképeket, illetve egyenruhákat sem használhatnak. Ezeken túl kivizsgálják, hogy az adott sportoló semmilyen formában ne támogassa az Ukrajna elleni háborút, továbbá ne álljon kapcsolatban fegyveres erőkkel, biztonsági szolgálatokkal, katonasághoz vagy rendőrséghez kapcsolódó klubokkal.

A NOB a múlt év elején ismerte el a World Boxingot a globális szintű ökölvívás nemzetközi irányító testületeként. Később az ötkarikás világszervezet jóváhagyta a sportág felvételét a 2028-as olimpia műsorába a WB égisze alatt, kizárva az amatőr ökölvívást addig irányító csúcsszervezetet, az orosz Umar Kremljov vezette Nemzetközi Bokszszövetséget (IBA). Az akkori indoklás szerint az IBA, amelyet 2019-ben megfosztottak az olimpiai versenyek lebonyolításának jogától, nem oldotta meg a pénzügyi, sportszakmai és vezetési problémákat.