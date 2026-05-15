Ökölvívás: szamba egy hónapig a Fáy utcában

GONDOLT EGY MERÉSZET Csutora László, a Vasas ökölvívó-szakosztályának elnöke, és Budapestre csábította a kubai ökölvívó-válogatott négy nagymenőjét szövetségi kapitányuk és edzőjük kíséretében. A karibi fiúk négy hétig nem csupán élvezik a Vasas vendégszeretetét, de heti hat napon át megosztják felkészülésük valamennyi titkát Kovács Kruzítóékkal.

„Hétfőn, szerdán és pénteken a kesztyűs edzéseké a főszerep, kedden, csütörtökön és szombaton a technikai jellegű munkáé, az iskolázásé, zsákolásé” – mondta Csutora László, aki mások mellett Kuba magyarországi nagykövet asszonya, Teresita de Jesús Vicente Sotolongo és Markovits László klubelnök társaságában sajtónyilvános edzésen látta vendégül az érdeklődőket a Fáy utcai Gedó-teremben.

„A szakma összeállította, hogy milyen súlycsoportokban lenne szükségünk vendégversenyzőkre – mondta Csutora László. – Prioritás volt, hogy a lehető legmagasabban jegyzett sportolóikkal valósuljon meg az együttműködés, figyelembe véve a vasasos ígéretünk, Kovács Kruzító szakmai szempontjait is, hiszen neki különösen hasznos a sok mozgásos, technikás és a lábmunkára is kiemelten építő kubai stílus. Azt gondolom, önmagáért beszél, hogy végül a regnáló olimpiai bajnok és vb-ezüstérmes érkezett meg hozzánk, de a többi versenyző és a szakmai stáb tagjai is elképesztő tudással és tapasztalattal bírnak. Ezt testközelből tapasztalhattuk meg az elmúlt két hétben, napi két közös edzéssel készülhetünk velük, és kis túlzással még abból is lehet tanulni a vasasos fiataloknak, ahogy levegőt vesznek.”

A kubaiak a Vasas egyenmelegítőjében érkeznek, kimagaslik közülük a hajdan négy világbajnoki címet (Magyarországnak három van…) és két olimpiai ezüstérmet szerző váltósúlyú klasszis, Juan Hernández, aki ma a kubai bunyó első számú szakmai vezetője, és meg nem mondaná az ember, hogy jó 185 centis magasságával valaha 67 kg-ban villogott. Magyar vonatkozásairól pedig annyit, hogy az atlantai olimpián a második menetben végzett a mi Nagy Józsefünkkel, egy évvel később pedig bronzérmet nyert a régi BS-ben, az 1997-es világbajnoki döntőben. (Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Hernández negyedik, 1999-es aranyát a houstoni botrány-világbajnokságon a zsűriasztalnál utólag aratta, mert a ringben nem őt hozták ki győztesnek.)

A budapesti ökölvívó-kontingens legnevesebb tagja a 60 kilóban (ma már 65 kg) párizsi olimpiai bajnok, 25 éves Erislandy Álvarez, de a 2023-as vb-n pehelysúlyban (57 kg) ezüstérmes, 24 éves Saidel Horta és két kubai bajnok, Yusnier Sorsano (23 éves, 70 kg) és Keylor García (23 éves, 80 kg) is a Vasas vendége májusban.

„Nagyon hasznos és színvonalas munkát végzünk, amióta itt vagyunk, szakmailag és emberileg megtaláltuk a közös hangot a vasasos bokszolókkal. Próbálunk nekik ízelítőt adni a kubai stílusból, ami a gyorsaságra és a lábmunkára épül. Nekem személy szerint is fontos céljaim vannak az idén, ezekért dolgozom” – értékelte az eddig itt töltött időt Erislandy Álvarez.

Akit nem titkoltan azért is hívtak Budapestre, hogy a vele is közös edzésmunka a tavalyi vb-n amúgy kubait, a nagy Héctor Vinent unokaöccsét, Luis Vinent Garciát megverő Kovács Kruzító bunyóját fejlessze tovább.

„Kruzító igazi európai stílust bokszol, a kubaiak lábmunkája viszont egészen parádés, nagy bízom abban, hogy a kubaiak nehezen másolható mozgáskultúrájából el tudunk lesni elemeket – mondta Kovács Armand, a Vasas edzője, Kruzító édesapja. – Az is tanulságos, hogy mivel vendégeink nálunk készülnek a július végén Santo Domingóban esedékes Közép-amerikai és Karibi Játékokra, miként fest náluk a formába hozás időszaka, mert például a szeptemberi Európa-bajnokság előtt már ebből is beemelhetünk fontos részleteket a felkészülésünkbe.”

Mivel számunkra a szófiai torna lesz az esztendő fő versenye – nem ártana.