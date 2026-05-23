Nem show lesz, igaz profi bunyó – jön az Uszik–Verhoeven!

Az ukrán Olekszandr Uszik (24–0–0, 15 KO, TKO) kockára teszi a Bokszvilágtanács (WBC) vb-címét szombaton Egyiptomban a holland Rico Verhoeven ellen. A két sportoló tehát nem egy show keretében lép a ringbe. Uszik legutóbb 2025 júliusában lépett szorítóba, az ötödik menetben kiütötte Daniel Dubois-t. Az ukrán ökölvívó a Wembley Stadionban védte meg az IBF, a WBC, a WBO és a WBA nehézsúlyú címét. A 37 éves Verhoevent legendának tartják a kick-box világában, tavaly novemberben jelentette be, hogy távozik a Glory Kickboxing szervezettől. A sportágban 2015 óta senki sem tudta legyőzni, 66–10-es mérleggel áll. A holland egyetlen profi ökölvívó meccsén 2013-ban kiütéssel nyert a magyar Finfera János ellen. Korábban már volt hasonló típusú, sportágakon átívelő meccs. Például Tyson Fury és Anthony Joshua is bokszolt már a UFC korábbi nehézsúlyú bajnoka, Francis Ngannou ellen. Ugyanakkor egyik mérkőzésen sem harcoltak világbajnoki övért.

„Eltöltöttem tizenkét évet vitathatatlan nehézsúlyú kick-box bajnokként. Mindent elértem, amit akartam, de az, hogy ilyen sokáig a csúcson maradtam, cseppet sem csökkentette az étvágyam. Uszik vitathatatlan bajnok és ez motivál. Vitathatatlan a vitathatatlan ellen. A legjobb a legjobb ellen” – mondta Verhoeven. A profiboksz.hu a 39 éves Uszik meccs előtti nyilatkozatát is idézte:

„Valószínűleg már nem tart sokáig a karrierem, talán egy év, talán másfél, aztán befejezem. Utána filmekben fogok szerepelni vagy az üzleti életben találom meg a számításaimat, a politikát viszont elkerülöm, nem szeretem. Az sem kizárt, hogy edzőnek állok.”

Uszik sem tagadta: „Amikor fiatal voltam, és éppen Floyd Mayweather készült a Conor McGregor elleni mérkőzésre, azt gondoltam, ez egy baromság, mi szükség van erre? Most viszont már úgy állok hozzá, hogy ez jó, mert két sportág ötvöződik. Nincsen rajtam nyomás az övek miatt, mert rendesen felkészültem.

Az ukrán bajnok az összecsapást megelőzően a Nemzetközi Bokszszövetségtől engedélyt kért, hogy ringbe léphessen, s mivel az IBF-nél nem volt kötelező kihívó, beleegyeztek Uszik kiruccanásába. A szervezet kikötötte, ha Uszik veszít, akkor a világbajnoki cím betöltetlenné válik.