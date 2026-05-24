Majdnem összejött a bravúr Verhoevennek, de Uszik TKO-val nyert Egyiptomban – videó

Sokan úgy gondolták, hogy bár Olekszandr Uszik (24–0–0, 15 KO, TKO) kockára teszi a Bokszvilágtanács (WBC) vb-címét szombaton a holland Rico Verhoeven ellen, az ukránnak nincs miért aggódnia, ez könnyű pénzszerzési lehetőség lesz számára.

A világ legjobb kick-boxosának tartott Verhoeven azonban furcsa, szokatlan mozgásával jól kezdett, és rárontott alacsonyabb ellenfelére, Uszik pedig sokáig nem találta ellenszerét a különös stílusnak. Az ukrán először a negyedik menetben mutatott életjelet, ám a holland visszavette a kezdeményezést, a nyolcadik menet után arról lehetett hallani, hogy hivatalosan döntetlen az állás.

A 39 éves Uszik eleinte lassúnak tűnt, de a mérkőzés második felében kezdte kiismerni ellenfelét. A tizedik menetben már látszódtak a fáradtság jelei Verhoevenen, Uszik többször is betalált. A 11. menetben még jobban rákapcsolt az ukrán, és egy hosszan és jól előkészített felütéssel betalált, Verhoeven fogvédője a magasba, ő pedig a padlóra zuhant. A holland néhány másodperc után folytatta, Uszik pedig egy ütéssorozattal válaszolt. A vezetőbíró, Mark Lyson egy másodperccel a gong előtt leléptette Verhoevent.

„Kemény mérkőzés volt, de én csak bokszoltam. A jobb felütésem végzetes volt!” – mondta Uszik, akinek a 499 ütéséből 112 ért célba (22%), míg Verhoeven 508 ütéséből 113 (22%).

A mérkőzés lezárását Verhoeven és a csapata is kifogásolta. „Úgy gondoltam, hogy túl korán állították le a mérkőzést, ám végül is nem rajtam múlik. A bíró tudja, hogy már majdnem a menet vége van. Megengedhette volna, hogy a saját lábamon távozzak, vagy hagyhatta volna, hogy megszólaljon a gong. Én így gondoltam. De ahogy mondtam, nem rajtam múlik, és már így is nagyon hálás voltam a lehetőségért.”

Usziknak két lehetőséget vázoltak a következő mérkőzésére: visszavágó Verhoeven ellen, vagy egy nehézsúlyú összecsapás Agit Kabayellel. „Semmi gond. Csináljuk!” – mondta Uszik, aki 24–0–0-ra (16 KO, TKO) javította mérlegét.