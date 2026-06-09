Ökölvívóedzésekkel is támogatja a hátrányos helyzetű településeken élő fiatalokat az Álombajnokság 2.0

Amint a pénzügyi szervezet keddi közleménye kiemelte, a Provident Pénzügyi Zrt. és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet programja a Magyar Ökölvívók Szövetségének szakmai partnerségével még több nehéz sorsú gyermeknek biztosít lehetőséget arra, hogy a sporton keresztül közösséget, önbizalmat és jövőképet találjon.

Tavaly az Álombajnokságon több mint 180 nehéz körülmények között élő, 8 és 14 év közötti gyerek vett részt Északkelet-Magyarország és a Dél-Dunántúl hátrányos helyzetű településeiről. A program egy három hónapos, futballedzők által támogatott felkészülési időszakra épült, amelyet regionális középdöntők követtek. A bajnokságot egy nagyszabású országos döntő zárta az FTC-MVM Népligeti Sportközpontban, amelynek keretében a fiatalok a Ferencváros játékosaival is találkozhattak.

A kedvező tapasztalatokra építve a program idén új szintre lép, az Álombajnokság 2.0 még több gyermek számára teszi elérhetővé a rendszeres sportolást, a szakmai munkát pedig strukturált mentorálás kíséri. A labdarúgásban korosztályos bontásban (8–10 és 10–12 évesek) kezdik meg a rendszeres futballedzéseket a gyerekek, a több hónapos felkészülést regionális tornák követik, ahonnan a legjobb csapatok továbbjutnak az őszi budapesti országos döntőbe. A boksztréningek 10–14 éves fiataloknak szólnak, ezeket mindkét régióban egy-egy élménynap zárja sportos kihívásokkal és díjátadóval.

„Ha egy gyermek újra és újra azt tapasztalja, hogy a körülményei szűkre szabják a lehetőségeit, könnyen kialakul benne az az érzés, hogy a jövője már előre meg van írva. És amikor elveszíti a meggyőződést, hogy a munkájának és a tehetségének valódi jelentősége van, olyan képességek maradnak kihasználatlanul, amelyek nemcsak az ő életét, hanem a közössége fejlődését is formálhatnák” – fejtette ki Boczán Viktor, a pénzintézet vezérigazgatója, rámutatva: az Álombajnoksággal tavaly „éppen ezt a beletörődést sikerült felülírnunk”.

Rácsok Balázs, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai és módszertani igazgatója arról számolt be, hogy a tavalyi kiírás azt bizonyította számukra: a sport sokkal több, mint szabadidős tevékenység.

„Olyan biztonságos közeget ad a gyerekeknek, amely hozzájárul a pozitív jövőkép és a megfelelő önismeret kialakulásához. Nemcsak fegyelmezettebbé és kitartóbbá váltak, hanem sokat fejlődött a szociális kompetenciájuk is. A program bővítése lehetőséget teremt arra, hogy azok a fiatalok is megtalálják a saját útjukat, akik kevésbé kötődnek a csapatsportokhoz” – mondta.

Kovács István olimpiai aranyérmes, amatőr és profi világbajnok ökölvívó hangsúlyozta: a sportágban a teljesítmény azonnali visszajelzést kap, a ringben nincs lehetőség elbújni a felelősség elől, minden döntésnek, minden mozdulatnak következménye van.

„Ez a fajta tiszta helyzet gyorsan fejleszti a mentális fegyelmet és a helyzetfelismerést, miközben pontos keretet ad a fejlődésnek. Ez a sportág képes stabil kapaszkodót jelenteni olyan fiatalok számára, akiknek fontos, hogy egyértelmű szabályrendszerben, mérhető előrelépések mentén építsék fel az önbizalmukat” – nyilatkozta a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke.