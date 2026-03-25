Papp László 100: A nélkülözhetetlen mester

Iskolázás Papp Lacival

Papp 1947 májusában tagja lett az írországi Eb-re utazó csapatnak, amelyhez akkor került edzőként Adler Zsigmond. Papp az első fordulóban kikapott Torma II Gyulától, ám amikor később legyőzte a csehszlovák színekben induló bokszolót, a vesztes azt nyilatkozta, Lacinak nagy szerencséje, hogy Adler áll mellette a szorítósarokban. „A tehetség nagy tudású mester nélkül nem sokat ér!” A tréner az 1953-as varsói és az 1955-ös nyugat-berlini Eb-n sem lehetett tanítványa mellett, mert nem utazhatott. Papp az utóbbi torna előtt azt mondta, ő sem megy ki. A válogatott keret Tatáról érkezett autóbusszal a sporthivatal székháza elé, ahol eldőlt, Adler marad. A bokszoló erre levette a bőröndjét a buszról, másnap begipszelt lábbal jelent meg az edzésen. A Népsport azt írta: „Papp sérülése miatt nem utazhatott ki.” A bunyós jó ideig mindenféle juttatástól elesett. Szolidaritásának nem csak anyagi vonzatai voltak, elővették Kutas Istvánt, a sportvezető pedig később azzal állt bosszút, hogy az 1956 után már a hivatásosok között bokszoló olimpiai bajnokkal közölte, nem folytathatja pályafutását a profik között. Hogy mennyire fontos volt Adler jelenléte az összecsapásokon, mi sem bizonyítja jobban, hogy 1964 márciusában Bécsben a Harry Scott elleni találkozón a mester operációja miatt nem lehetett jelen, s Laci dekoncentráltan bunyózott. Adler receptorai mindenre reagáltak: a profi karrier utolsó szakaszában zsákolás közben észrevette, hogy Papp nem figyel oda, kiderült, gyötri a honvágy. Ugyanakkor Adler vallotta, Laciban három év „benne maradt”, 1964-ben nem kellett attól tartania, hogy elveszti profi Eb-címét.

Adler egyébként 1956-ig azért nem utazhatott külföldre, mert a hatóságok elkaptak egy levelet – amelyet az edzőnek sohasem kézbesítettek –, amelyben az 1948-as olimpia előtt az Olaszországban élő magyar származású menedzser, Steve Klaus arról érdeklődött, melyik magyar bunyósban lát fantáziát, hogy London után el lehetne vinni profinak. Elterjesztették, a tréner el akarja adni a magyarokat külföldre. Aztán három hónappal a melbourne-i olimpiai előtt Varsóban versenyt rendeztek, amelyre az egészségi problémákkal küzdő Pappot is meghívták. Adler – akit ekkor rehabilitáltak – nem akarta, hogy bokszoljon, igaza lett, az akkor már kétszeres olimpiai bajnok ezen a tornán szenvedett vereséget döntő fölénnyel Zbigniew Pietrzykowskitól.

Papp László rengeteget köszönhetett a kis mesternek, „Zsi”-nek

A melbourne-i olimpián a harmadik aranyéremhez vezető úton viszont legyőzte. A Sport 1956 decemberében így írt az edzőről: „(…) el kell mondani azt is, hogy a szakemberek egyöntetű véleménye szerint a Bp. Vasas mesteredzőjének a válogatott csapat felkészítésében való mellőzése alapvetően helytelen volt! (…) Az OTSB sok borsot tört az orra alá, szinte játszadozott vele. Hol megbízta a válogatott keret tagjainak felkészítésével, hol nem. (…) Az utóbbi két évben teljesen mellőzték. A válogatott keret tagjai ezért arra kényszerültek, hogy titokban járjanak hozzá edzésekre. Ezt tette Pappon kívül Budai, Kellner, Nagy, Plachy és mások…” Kő András Papp Laci című könyvé­ben felveti: „Vajon mi nem tetszett a kartonlapján?” Ugyanis a sporthivatal kiutazási javaslatát az ÁVH mindig megkontrázta.

Edzőként is egymás oldalán

De miért is volt nélkülözhetetlen „Zsi”? A válogatott tagjai a KSI termében végezték a felkészülést, az edző kiment a folyosóra cigarettázni, egyszer csak elnyomta – hogy kevesebbet dohányozzon, félbe vágta a cigit, ettől aztán mindig lógott a szája sarkában a spangli –, visszament, majd Kajdi Jánost kiküldte focizni, mondván, a zsákolásából meghallotta, hogy elvesztette a ritmust, márpedig fáradtan nem hatékony a szakmai munka. De dumáért sem ment a szomszédba, legendás mondása volt, hogy ministráns gyerekekből nem lehet verekedőket nevelni. Az egykori híres színművész, Kálmán György Kő András könyvében elmondta, szerinte Papp Laci sikereihez Adler adta a taktikát, ami óriási pluszt jelentett. Az edző nem tagadta, mindenkit megtanítana az ökölvívásra, igaz, nem mindenkit versenyeztetne, mondván, kerékpározni és úszni is sokan tudnak, mégis csupán kevesen versenyeznek. „Nekünk nemcsak bajnokokat, hanem egészséges, erős, edzett embereket is kell nevelnünk.”

Adler és Papp a válogatott edzőiként is jól kiegészítették egymást, az 1968-as mexikóvárosi olimpia után vették át a legjobbak irányítását, az 1969-es bukaresti Eb-n Gedó György és Orbán László révén két aranyérmet szereztünk, két évvel később Madridban Gedó, Badari Tibor és Kajdi nyert, Botos András ezüst-, Orbán bronzéremig jutott. Az 1972-es müncheni olimpián Gedó első, Kajdi és Orbán második, Botos harmadik lett. S ne feledkezzünk meg az 1970-es miskolci junior Eb-ről sem, amelyen öt arany-, két-két ezüst- és bronzérem volt a mieink mérlege! Ám a sportág első vb-je (1974) előtt a két szakembert összeugrasztották, Adler nem is utazott el Havannába. Ő azt mondta, Papp nem akarta, hogy kiutazzon, szakmai berkekben az terjedt el, az öreg válláról le kellene venni az edzői munkával járó terheket… Egyikőjük sem akart törést, ám soha többé nem kerültek olyan viszonyba, mint ezt megelőzően.