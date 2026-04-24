Ökölvívó-vk: elfogytak a magyar férfiak

Szerdai lapzártánk után lépett ringbe a brazíliai versenyen az 50 kilós Szaka István, aki a Bocskain nem talált legyőzőre, ám sejteni lehetett, hogy minden tudására szükség lesz a kazahok Ázsia-bajnoki ezüstérmese, Danijal Szabit ellen. Szaka határozottan kezdett, nagyon jó ritmusban dolgozott, sok tiszta találatot vitt be, de a kazah is felvette a kesztyűt. A bíróknak nehéz dolguk volt, mindkét irányba eldőlhetett volna a mérkőzés, végül a 3:2-es megosztott pontozás a kazahnak kedvezett.

Akilov Pilip sem számíthatott könnyű ellenfélre, a dominikaiak a félnehézsúlyban rendre kirukkolnak jó versenyzőkkel, és ez igaz Noel Pachecóra is. Két menetet követően minden kérdés nyitva maradt, az utolsó felvonás azonban a dominikainak kedvezett, így Akilov is 3:2-es vereséget szenvedett.

A csütörtöki folytatásban az 55 kilós Virbán Gábor is nagy csatában, oda-vissza intés után szenvedett szoros pontozásos vereséget az ifi Európa-bajnok, világkupa-bronzérmes bolgár Jaszen Radevtől – ő is 3:2-re…

A női 65 kg nyolcaddöntőjében Hámori Luca is a csütörtöki programban lépett szorítóba és szenvedett pontozásos vereséget a horvát Sara Beramtól.

VK-VERSENY, FOZ DO IGUACU

Nyolcaddöntő. Férfiak.

50 kg: Szabit (kazah)–Szaka István p. gy. (3:2)

55 kg: Radev–Virbán Gábor (bolgár) p. gy. (3:2)

80 kg: Pacheco (dominikai)–Akilov Pilip p. gy. (3:2)