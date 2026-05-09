Jorge Martín remek rajt után megnyerte a MotoGP Le Mans-i sprintfutamát

2026.05.09. 16:00
Jorge Martín nyerte meg a szombati sprintfutamot Le Mans-ban (Fotó: AFP)
A szenzációsan rajtoló Jorge Martín nyerte meg a MotoGP Francia Nagydíjának szombati sprintfutamát Le Mans-ban.

Az Aprilia spanyol versenyzője a nyolcadik rajthelyről indulva az első kanyarkombinációból már az első helyen jött ki, és vissza sem nézett, magabiztos győzelmet aratott, amivel hat pontra csökkentette hátrányát a világbajnoki pontversenyt vezető csapattársa, Marco Bezzecchi mögött.

Bezzecchi a rajt után a harmadik helyről indulva másodikként haladt, de amikor hibázott, az őt üldöző Francesco Bagnaia a gyári Ducatin ülve megelőzte, és elcsípte előle a második helyet.

A világbajnoki címvédő Marc Márquez a hetedik pozícióból az utolsó előtti kör végén hatalmasat bukott, a fején landolt, és bár a saját lábán hagyta el a helyszínt, erősen sántikált. A Ducati klasszisának a lábfejében eltört egy csont, ami miatt műtétre szorul, így a mostani folytatásban, illetve a jövő héten esedékes Katalán Nagydíjon sem ül motorra. Azt nem lehet még tudni, hogy a spanyol sztár ott lehet-e június első hétvégéjén a Balaton Park Circuiten, ahol tavaly volt egy külön az ő szurkolói számára fenntartott szektor is.

Ki kell emelni a hazai pályán versenyző Fabio Quartararót, aki a hatodik helyről rajtolva ötödik lett, az idén már V4-es motorral ellátott Yamaha legjobb 2026-os eredményét elérve. 

Szombaton szép időben rendezték meg az edzéseket és a sprintfutamot, vasárnapra viszont változatosabb időjárást jósolnak Le Mans-ba. A főfutam 14 órakor kezdődik.

 

