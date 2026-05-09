Sportlövő Eb: Fábián ötödik, Major hetedik női sportpisztolyban

FRISSÍTÉS: RÉDECSI MÁTÉ A 17. LETT GYORSTÜZELŐ PISZTOLYBAN

A 25 méteres olimpiai szám pénteki első 30 lövése remekül sikerült Rédecsinek, aki 291 körrel a nyolcadik, döntős helyről várta a szombati folytatást. Ebben ezúttal többet hibázott, mint egy nappal korábban, 284 kört lőtt, így 575 körrel fejezte be a versenyt, ami a 17. helyhez volt elég. A nyolcas döntőhöz 581 körre lett volna szükség.

A pénteket szintén jól kezdő Nagy Máté László szintén gyengébben lőtt ezúttal, 279 körös részeredménye után 563 kört ért el és ezzel 24. lett, míg Laczik Dávid szombaton 271 kört, összességében pedig 550-et produkált, ezzel a 35 fős mezőny 30. helyén végzett.

A pénteki nap után még harmadik helyen álló csapat 1688 körrel a hatodik lett. A csapatversenyt a németek nyerték 1756 körös Európa-csúccsal.

A 25 méteres olimpiai szám alapversenyének szombati második szakasza kiválóan sikerült magyar szempontból: az első nap után harmadik helyen álló, olimpiai bronzérmes Major a második helyre lépett előre, míg a harminc rapid lövést a 13. helyen váró Fábián kiemelkedő lövészetet produkált és végül az ötödik helyen zárt, így mindketten készülhettek a nyolcas döntőre, melynek úgy vághattak neki, hogy a csapatversenyben – Jákó Miriammal kiegészülve – szereztek egy ezüstérmet.

A fináléban ötös sorozatokat lőttek a versenyzők, minden 10,2 körös vagy annál jobb lövés ért pontot. A versenyt Fábián Sára kiválóan kezdte, három sorozat után 10 pontjával az élen állt, miközben honfitársa tőle két ponttal elmaradva a középmezőnyben volt. A döntőben összességében sok pontatlan lövés volt, így végig szoros maradt a csata, melyből egyik magyar sem jött ki igazán jól. Major a döntő második kiesőjeként hetedik lett, s ugyan Fábián Sárának a dobogóra is volt esélye, de a hetedik sorozat után ő is búcsúzott, mivel az addig hozzá hasonlóan 18 találatot elért francia Mathilde Lamolle-lal szemben elveszítette a szétlövést.

A versenyt a német Doreen Vennekamp nyerte meg.