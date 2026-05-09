A szombati Championship-osztályozón sem született gól

Pénteken a Hull és a Milwall gól nélküli döntetlent játszott egymással a Championship osztályozóján, és szombaton a a Middlesbrough és a Southampton is hasonló eredményt ért el.

Pedig a Middlesbrough óriási fölényben volt az első félidőben, a hazaiaknak 37 érintésük volt az ellenfél tizenhatosán belül, a Sotonnak pedig egy sem. És míg a Borónak 1.37-es XG-je volt egy félidő után, a vendégekének nullás…

Szünet után kicsit kijött a szorításból a dél-angliai együttes, és a hajrában meg is nyerhette volna a mérkőzést, de Ryan Manning kapufát fejelt. A visszavágót kedden rendezik Southamptonban.

CHAMPIONSHIP, OSZTÁLYOZÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Middlesbrough–Southampton 0–0