Illés Dávid duplájával a Mezőörs nyerte meg az Amatőr Kupát

A második félidő első negyedórájában egy Illés-fejesen kívül nem történt semmi, a 60. percben azonban Vári Barnabás butasága miatt emberhátrányba kerültek a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek – a rutinos védő elvétette a labdát, majd nem érte utol Seyedet, aki gólhelyzetben kilépett, de Vári hátulról fellökte. A kiállítás azonban nem törte meg a kisalföldi együttest, a 74. percben Tóth László gyönyörű keresztlabdával a saját térfeléről ugratta ki a balösszekötő helyén megiramodó Illést, aki betört a tizenhatoson belülre, és Benkő Márton csak buktatni tudta. A jogos büntetőt a sértett a jobb alsó sarokba lőtte. A hajrában még Katkó Kende hagyott ki egy ziccert, de a Kelennek igazán nem volt reális esélye az egyenlítésre, a Mezőörs megszerezte a várva várt címet. Az együttes így az ünneplés után boldogan mehetett át az esti Magyar Kupa-döntőre, amelynek lehetőségét – mindkét gárda számára – az MLSZ biztosította.

„Jól kezdtünk, megnyugtatott minket a korai gól – értékelt lapunknak a meccs legjobbja, a 32 esztendős Illés Dávid. – A Kelen ezután nyomást gyakorolt ránk, majd tíz emberre fogyatkoztunk, de a második gólom eldöntötte a meccset. Négy címet akarunk bezsebelni az idén, ebből kettő már megvan – az Alcufer-kupa után ma sikerült megnyerni az Amatőr Kupát, emellett a megyei kupát és a bajnoki címet is meg akarjuk szerezni.” 2–0

Az ezüstérmesek (Fotó: Kovács Péter)

AMATŐR KUPA

DÖNTŐ

MEZŐÖRS KSE–KELEN SC 2–0 (1–0)

Illovszky Rudolf Stadion, 766 néző. Vezette: Iványi Gábor (Máyer Gábor, Topálszki Szabin)

MEZŐÖRS: Germán M. – Wágenhoffer, Vári B., Végh T. – Deákovits, Vörös-Torma (Böcskey, 43.), Tóth L., Nagy P. (Venczel, 90.), Kerékgyártó Á. (Kerékgyártó D., 73.) – Illés D. (Szántó M., 84.), Nagy K. (Baldauf, 73.). Vezetőedző: Germán Ferenc

KELEN: Czerula – Benkő M., Balajthy (Bittera, 43.), Rőthy, Elek Á., Emmer – Orlai, Vincze M., Katkó (Meszlényi, 83.) – Tóth M., Seyed (Hughes, 74.). Vezetőedző: Simon Ákos

Gólszerző: Illés D. (2., 75. – a másodikat 11-esből)

Kiállítva: Vári B. (60.)

MESTERMÉRLEG

Germán Ferenc: – Megérdemelten nyertük meg a kupát a jól és szervezetten játszó Kelennel szemben. A korai gól után a meccs forgatókönyve úgy alakult, ahogy szerettük volna, végig kézben tartottuk a játékot, és a kiállítás után pluszenergiákat tudtunk mozgósítani.

Simon Ákos: – Sajnálom, hogy buta gólokat kaptunk, de úgy érzem, hogy felvettük a versenyt a rutinos ellenféllel szemben, és a fiúk mindent beleadtak. Remélem, lesz még valaha ilyen élménye a játékosoknak.