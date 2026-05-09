Kopasz Bálint óriásit hajrázott, de lecsúszott az aranyéremről Szegeden

Meg akarom nyerni! – mondta a királyszám olimpiai, háromszoros világ- és kétszeres Európa-bajnoka, Kopasz Bálint a pénteki középfutamot követően. Nem vall rá, hogy kijelenti, a győzelem a célja, a legtöbb esetben maximum a dobogós helyezést fogalmazza meg elvárásként. Legyen igaza, jöjjön be ez a taktika!

A portugálok elnyűhetetlen 36 éves klasszisa, az olimpiai ezüst-, ötszörös világ- és kilencszeres Európa-bajnoka, Fernando Pimenta szokásához hűen az élre állt. Ez nem ritka, a kérdés az, hogy mennyire fogy el a végére, illetve mekkora hajrát tudnak indítani a többiek. Kopasz fél távnál a második helyen haladt, nem akart csökkenni a különbség kettejük között, még 900 méternél is megmaradt a szűk egy hajóhossz, ekkor kapcsolt rá nagyon a magyar, gyorsan csípte a különbséget, a magyar közönség üdvrivalgása mintha kötélen húzta volna Pimentára. Célfotó döntött, 8 századmásodperccel a portugál javára, Kopasz Bálint tehát ezüstérmet szerzett.

„Mindig szomorú vagyok, ha ennyire kevésen múlik a győzelem. De tisztában vagyok azzal, hogy rendíkvül erősek az ellenfelek, Pimentával mindig hatalmasakat csatázunk a táv végén, most már kilenc éve, úgyhogy nem ért váratlanul, hogy most épp meg tudott verni. Én mentem azt a formát, amit tudtam, nagyon jó állapotban indultam el, lényegében maximálisan elégedett vagyok a teljesítményemmel, és azzal, ahogyan meg tudtam indulni a táv végén, ennek elégnek kellett volna lennie a győzelemhez. Valószínűleg ő is nagyon jó formában volt, ettől függetlenül hihetetlenül jó érzés ennyire erős ellenfelekkel csatázni, hazai közönség előtt, nagyon kedvesek voltak a kilátogatók, hogy az ezüstéremnek is ennyire tudtak örülni” – nyilatkozta Kopasz Bálint a Maty-éren, az eredményhirdetést megelőzően.

A simán megnyert ezer egyest követően néhány órával már az olimpiai szám, K–1 500 méter fináléjában szurkolhattunk Csikós Zsókának. Nagyon kemény tempóra kapcsoltak a hölgyek, élen az ausztrál Natalia Drobottal, aki fél távnál jó egy hajóhosszt vert a többiekre – Csikós ekkor a hatodik hely környékén haladt, s noha rákapcsolt, ezzel nem volt egyedül: noha a végére nagyjából összeért a mezőny, Zsóka nem tudott javítani a pozícióján, sőt egy helyet visszacsúszva a hetedik helyen végzett.

Óriási versenyt hozott a férfi kajak egyesek viadala, még a célfotó sem tudta eldönteni, hogy Balogh Gergely vagy a litván Simonas Maldonis ért-e be második helyen a célba, holtversenyt hirdettek, így ebben a számban nem lett harmadik helyezett. A tavalyi világbajnok Csizmadia Kolos az ötödik helyen zárt.

Nagy dicséret illeti Csorba Zsófiát, aki C–1 500 méteren fantasztikus hajrát bemutatva bronzérmet szerzett. Ugyanitt Győre Panna a hetedik helyen ért célba. A Mészáros Milán, Buday Domonkos, Uhrin Dávid, Mitropulosz Iliász alkotta kenu négyesünk is szépen ment, bronzérmet szerzett, ugyanebben a döntőben Kurczina Máté, Molnár Csanád, Hodován Dávid, Maranec-Dózsa Zsombor ötödikként végzett.

Kenu egyes ötszáz méteren Buday Domonkos nyolcadik lett, C–2 200 méteren Opavszky Réka és Paragi Petra a hatodik, Takács Kincső és Horányi Dóra a kilencedik helyen ért célba.

A magyar válogatott szombaton két arany-, három-három ezüst- és bronzérmet szerzett a Maty-éren.

VILÁGKUPAVERSENY, SZEGED

Kajak

Férfiak

K–1 200 m: Pedro Casinha (portugál) 34.48 másodperc, 2. Balogh Gergely és Simonas Maldonis (litván) 34.65, …5. Csizmadia Kolos 34.76

K–1 1000 m: Fernando Pimenta (portugál) 3:22.25 perc, 2. Kopasz Bálint 3:22.33, 3. Thomas Green (ausztrál) 3:22.93, …27. Varga Ádám 3:37.37

Nők

K–1 500 m: 1. Natalia Drobot (ausztrál) 1:46.43, 2. Aimee Fisher (új-zélandi) 1:46.54, 3. Anna Pulawska (lengyel) 1:47.44, …7. Csikós Zsóka 1:48.76, …10. Gazsó Alida Dóra 1:49.02

Kenu

Férfiak

C–1 500 m: 1. Csi Bowen (kínai) 1:44.43, 2. Queiroz Guimaraes (brazil) 1:44.73, 3. Vu Sheng-jüe (kínai) 1:45.25, …8. Buday Domonkos 1:46.89, …18. Uhrin Dávid 1:50.19

C–4 500 m: 1. Korovaskov, Boc, Sarov, Arszenov (oroszok) 1.29.97, 2. Csien, Bowen, Li-ven, Csen-vej (kínaiak) 1:30.26, 3. Mészáros Milán, Buday Domonkos, Uhrin Dávid, Mitropulosz Iliász 1:31.93, …5. Kurczina Máté, Molnár Csanád, Hodován Dávid, Maranec-Dózsa Zsombor 1:34.20

Nők

C–1 500 m: 1. Szun Meng-ja (kínai) 1:59.00, 2. Sophia Jensen (kanadai), 3. Csorba Zsófia 2:02.54, …7. Győre Panna 2:03.95

C–2 200 m: 1. Cirilo, López (kubaiak) 41.53, Csang-ven, Ven-csün (kínaiak) 41.67, Sherzodova, Zokirova (üzbégek) 42.04, …6. Opavszky Réka, Paragi Petra 42.82, …9. Takács Kincső, Horányi Dóra 44.63

KORÁBBAN

Kajak

Férfiak

K–4 500 m: 1. Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente, Tótka Sándor 1:18.45 perc, 2. J. Van der Westhuyzen, P. Wan der Westhuyzen, Fitzsimmons, Collins (ausztrálok) 1:18.77, 3. Maldonis, Caplinskij, Navakauskas, Seja (litvánok) 1:19.00, …6. Mircse Zoltán, Hidvégi Zalán, Keller Gergő, Szabó Levente 1:19.92

Nők

K–1 1000 m: 1. Csikós Zsóka 3:50.12, 2. Kőhalmi Emese 3:51.42, 3. Caroline Heuser (német) 3:52.34

K–4 500 m: 1. Si-meng, Meng-tie, Nan, Sze-csü (kínaiak) 1:29.61, 2. Ouzande, Val, Garcia, Pardo (spanyolok) 1:29.63, 3. Tkacsova, Szkrihanava, Szaucsuk, Kusner (fehéroroszok) 1:30.79, 4. Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna 1:32.22, …14. Lucz Anna, Pupp Noémi, Pető Hanna, Gazsó Alida Dóra 1:33.96

Kenu

Férfiak

C–1 200 m: 1. Szergej Szvinarev (orosz) 38.05 másodperc, 2. Artur Guliev (üzbég) 38.17, 3. Pablo Grana (spanyol) 38.30), ...12. Hodován Dávid 39.86

C–1 1000 m: 1. Martin Fuksa (cseh) 3:41.46, 2. Zahar Petrov (orosz) 3:41.47, 3. Gabriele Casadei (olasz) 3:42.17, 4. Fejes Dániel 3:43.10, …10. Adolf Balázs 3:50.08

Nők

C–2 500 m: 1. Luzan, Ribacsok (ukránok) 1:51.55, 2. Meng-ja, Jan-an (kínaiak) 1:51.64, 3. Kiss Ágnes, Nagy Bianka, 1:52.66, …19. Takács Kincső, Horányi Dóra 2:05.38