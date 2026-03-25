Megemlékezések Papp László sírjánál és köztéri szobrainál

2026.03.25. 14:04
null
Fotók: Árvai Károly
ökölvívás Papp László 100 Papp László
A háromszoros olimpiai bajnok bokszlegenda, Papp László 100. születésnapjáról több budapesti helyszínen is megemlékeztek szerdán.

A XIII. kerületi önkormányzat, a Magyar Ökölvívók Szövetsége és a Magyar Olimpiai Bizottság délelőtt Papp László Kassák Lajos utcai szobránál, majd egykori lakóházánál koszorúzott.

A Farkasréti temetőben Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója, Kovács István, a MÖSZ elnöke és Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára méltatta Papp László örökségét, de számos társadalmi és sportszervezet is elhelyezte koszorúit és virágait, majd a bokszkirály gesztenyéskerti szobránál tartottak szűk körű megemlékezést.

Papp László 100. születésnapján ma este 19 órától a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban tart nagyszabású gálát a Magyar Ökölvívók Szövetsége.

Kovács István is beszédet mondott Papp László sírjánál
Boris van der Vorst, a World Boxing alapító elnöke, ifj. Papp László, Kovács István MÖSZ-elnök

 

Ifj. Papp László
Papp László 100: Nekivág a világnak a legkisebb fiú

A kezdetek a történelem viharában – amikor Papp Laciból majdnem futballista lett.

Papp László 100: A nélkülözhetetlen mester

Papp 1947 májusában tagja lett az írországi Eb-re utazó csapatnak, amelyhez akkor került edzőként Adler Zsigmond.

Papp László 100: London, Helsinki, Melbourne – a triplázó hős

Az ökölvívás első háromszoros olimpiai bajnoka – Papp László lába előtt hever a bokszvilág.

Papp László 100: Volt olyan legény, mint ők

A kommunisták 1964-ben a vb-cím küszöbén parancsoltak megálljt a veretlen profi karriernek.
Papp László 100: A szorítósarokban is megváltotta a világot

Edzőként is olimpiai, világ- és Európa-bajnoki érmek szegélyezték az útját.

Itt van velünk! – N. Pál József publicisztikája

ALAPVONAL. Lényében mintha a küzdelemre ítélt ember – lásd az ökölvívásért is bolonduló Hemingway öreg halászát és más hőseit – s a békesség jézusi alázatával élő lélek gyúratott volna össze a teremtésben, döbbenetes példázatként, meghaladhatatlanul.

 

