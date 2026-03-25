Megemlékezések Papp László sírjánál és köztéri szobrainál

A XIII. kerületi önkormányzat, a Magyar Ökölvívók Szövetsége és a Magyar Olimpiai Bizottság délelőtt Papp László Kassák Lajos utcai szobránál, majd egykori lakóházánál koszorúzott.

A Farkasréti temetőben Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója, Kovács István, a MÖSZ elnöke és Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára méltatta Papp László örökségét, de számos társadalmi és sportszervezet is elhelyezte koszorúit és virágait, majd a bokszkirály gesztenyéskerti szobránál tartottak szűk körű megemlékezést.

Papp László 100. születésnapján ma este 19 órától a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban tart nagyszabású gálát a Magyar Ökölvívók Szövetsége.

Kovács István is beszédet mondott Papp László sírjánál

Boris van der Vorst, a World Boxing alapító elnöke, ifj. Papp László, Kovács István MÖSZ-elnök