Megemlékezések Papp László sírjánál és köztéri szobrainál
A háromszoros olimpiai bajnok bokszlegenda, Papp László 100. születésnapjáról több budapesti helyszínen is megemlékeztek szerdán.
A XIII. kerületi önkormányzat, a Magyar Ökölvívók Szövetsége és a Magyar Olimpiai Bizottság délelőtt Papp László Kassák Lajos utcai szobránál, majd egykori lakóházánál koszorúzott.
A Farkasréti temetőben Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója, Kovács István, a MÖSZ elnöke és Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára méltatta Papp László örökségét, de számos társadalmi és sportszervezet is elhelyezte koszorúit és virágait, majd a bokszkirály gesztenyéskerti szobránál tartottak szűk körű megemlékezést.
Papp László 100. születésnapján ma este 19 órától a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban tart nagyszabású gálát a Magyar Ökölvívók Szövetsége.
Ezek is érdekelhetik