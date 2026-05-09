Harry Kane kihagyott tizenegyese is belefért, a Bayern nyert Wolfsburgban

A Bayern München és a Wolfsburg januári mérkőzésén hatalmas különbség volt a két csapat között, a bajorok 8–1-re verték meg riválisukat, és természetesen a májusi mérkőzésükön is toronymagas esélyesnek számítottak.

A Wolfsburg Dieter Hecking irányításával az utóbbi hetekben összeszedte magát, a legutóbbi három bajnokiján öt pontot szerzett, a Bayern pedig egy csalódást átélt a héten, ugyanis nem sikerült bejutnia a BL döntőjébe.

A kiesés elől menekülő alsószászországiak rendkívül motiváltan kezdték a mérkőzést. Bár a Bayern jóval többet birtokolta a labdát, az első 30 percben a Wolfsburg veszélyesebb volt, Jonas Urbignak többször is nagyot kellett védenie, így a Leon Goretzkáról a saját kapuja felé pattanó labdánál, Denis Vavro távoli lövésénél és Christian Eriksen tekerésénél is. A másik oldalon Tom Bischof járt közel a gólhoz, de a fiatal játékos ballábas lövése a lécről vágódott ki.

Az első fél óra letelte után Michael Olise tizenegyest harcolt ki, ám az általában magabiztos Harry Kane ezúttal a lövésnél megcsúszott, és a bal felső sarok mellé küldte a labdát, így döntetlennel vonultak pihenőre a csapatok.

Az 56. percben megtört a jég, Olise jobbról indult középre, majd ballal kapura lőtt, a labda a lécről vágódott a gólvonal mögé. A 89. percben Mattias Svanberg már csak Urbiggal állt szemben, ám ziccerben a bal kapufát találta el, így csapata pont nélkül maradt. A már bajnok Bayern előnye maradt 16 pont a Dortmund előtt, míg a Wolfsburg osztályozós helyen áll, de csak jobb gólkülönbségének köszönhetően előzi meg a már kieső helyen álló St. Paulit. Érdekesség, hogy az utolsó fordulóban éppen egymással találkoznak a felek. 0–1

NÉMET BUNDESLIGA

33. FORDULÓ

Wolfsburg–Bayern München 0–1 (Olise 56.)

VfB Stuttgart–Bayer Leverkusen 3–1 (Demirovic 5., Mittelstädt 45+7. – 11-esből, Undav 58., ill. A. García 1.)

Hoffenheim–Werder Bremen 1–0 (B. Touré 26.)

Kiállítva: Szugavara (5., Werder Bremen)

Augsburg–Mönchengladbach 3–1 (Gregoritsch 24., Fellhauer 42., 69., ill. Reyna 90+2.)

RB Leipzig–St. Pauli 2–1 (Schlager 45., Orbán 55., ill. A. Ceesay 87.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

15.30: Hamburger SV–Freiburg (Tv: Arena4)

17.30: 1. FC Köln–Heidenheim (Tv: Arena4)

19.30: Mainz–Union Berlin

Péntek

Borussia Dortmund–Eintracht Frankfurt 3–2 (Guirassy 42., N. Schlotterbeck 45+1., S. Inácio 73., ill. Uzun 2., Burkardt 87.)