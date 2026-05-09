Harry Kane kihagyott tizenegyese is belefért, a Bayern nyert Wolfsburgban

2026.05.09. 20:30
Harry Kane tizenegyest hibázott (Fotó: Getty Images)
Bayern München Bundesliga Wolfsburg
A Bayern München 1–0-s győzelmet aratott a Wolfsburg vendégeként a német labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 33. fordulójának szombati játéknapján, annak is az utolsó mérkőzésén.

A Bayern München és a Wolfsburg januári mérkőzésén hatalmas különbség volt a két csapat között, a bajorok 8–1-re verték meg riválisukat, és természetesen a májusi mérkőzésükön is toronymagas esélyesnek számítottak.

A Wolfsburg Dieter Hecking irányításával az utóbbi hetekben összeszedte magát, a legutóbbi három bajnokiján öt pontot szerzett, a Bayern pedig egy csalódást átélt a héten, ugyanis nem sikerült bejutnia a BL döntőjébe.

A kiesés elől menekülő alsószászországiak rendkívül motiváltan kezdték a mérkőzést. Bár a Bayern jóval többet birtokolta a labdát, az első 30 percben a Wolfsburg veszélyesebb volt, Jonas Urbignak többször is nagyot kellett védenie, így a Leon Goretzkáról a saját kapuja felé pattanó labdánál, Denis Vavro távoli lövésénél és Christian Eriksen tekerésénél is. A másik oldalon Tom Bischof járt közel a gólhoz, de a fiatal játékos ballábas lövése a lécről vágódott ki.

Az első fél óra letelte után Michael Olise tizenegyest harcolt ki, ám az általában magabiztos Harry Kane ezúttal a lövésnél megcsúszott, és a bal felső sarok mellé küldte a labdát, így döntetlennel vonultak pihenőre a csapatok.

Az 56. percben megtört a jég, Olise jobbról indult középre, majd ballal kapura lőtt, a labda a lécről vágódott a gólvonal mögé. A 89. percben Mattias Svanberg már csak Urbiggal állt szemben, ám ziccerben a bal kapufát találta el, így csapata pont nélkül maradt. A már bajnok Bayern előnye maradt 16 pont a Dortmund előtt, míg a Wolfsburg osztályozós helyen áll, de csak jobb gólkülönbségének köszönhetően előzi meg a már kieső helyen álló St. Paulit. Érdekesség, hogy az utolsó fordulóban éppen egymással találkoznak a felek. 0–1

NÉMET BUNDESLIGA
33. FORDULÓ
Wolfsburg–Bayern München 0–1 (Olise 56.)
VfB Stuttgart–Bayer Leverkusen 3–1 (Demirovic 5., Mittelstädt 45+7. – 11-esből, Undav 58., ill. A. García 1.)
Hoffenheim–Werder Bremen 1–0 (B. Touré 26.)
Kiállítva: Szugavara (5., Werder Bremen)
Augsburg–Mönchengladbach 3–1 (Gregoritsch 24., Fellhauer 42., 69., ill. Reyna 90+2.)
RB Leipzig–St. Pauli 2–1 (Schlager 45., Orbán 55., ill. A. Ceesay 87.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
15.30: Hamburger SV–Freiburg (Tv: Arena4)
17.30: 1. FC Köln–Heidenheim (Tv: Arena4)
19.30: Mainz–Union Berlin
Péntek
Borussia Dortmund–Eintracht Frankfurt 3–2 (Guirassy 42., N. Schlotterbeck 45+1., S. Inácio 73., ill. Uzun 2., Burkardt 87.)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Bayern München332751117–35+82 86 
2. Borussia Dortmund33217568–34+34 70 
3. RB Leipzig33205865–43+22 65 
4. Stuttgart33187869–47+22 61 
5. Hoffenheim33187865–48+17 61 
6. Bayer Leverkusen33177967–46+21 58 
7. Freiburg321281245–53–8 44 
8. Eintracht Frankfurt3311101259–63–4 43 
9. Augsburg331271445–57–12 43 
10. Mainz329101341–50–9 37 
11. Mönchengladbach338111438–53–15 35 
12. Hamburg328101436–51–15 34 
13. Union Berlin32891537–57–20 33 
14. 1. FC Köln327111447–55–8 32 
15. Werder Bremen33881737–58–21 32 
16. Wolfsburg33681942–68–26 26 
17. St. Pauli33681928–57–29 26 
18. Heidenheim32581938–69–31 23 

 

 

