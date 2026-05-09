Harry Kane kihagyott tizenegyese is belefért, a Bayern nyert Wolfsburgban
A Bayern München és a Wolfsburg januári mérkőzésén hatalmas különbség volt a két csapat között, a bajorok 8–1-re verték meg riválisukat, és természetesen a májusi mérkőzésükön is toronymagas esélyesnek számítottak.
A Wolfsburg Dieter Hecking irányításával az utóbbi hetekben összeszedte magát, a legutóbbi három bajnokiján öt pontot szerzett, a Bayern pedig egy csalódást átélt a héten, ugyanis nem sikerült bejutnia a BL döntőjébe.
A kiesés elől menekülő alsószászországiak rendkívül motiváltan kezdték a mérkőzést. Bár a Bayern jóval többet birtokolta a labdát, az első 30 percben a Wolfsburg veszélyesebb volt, Jonas Urbignak többször is nagyot kellett védenie, így a Leon Goretzkáról a saját kapuja felé pattanó labdánál, Denis Vavro távoli lövésénél és Christian Eriksen tekerésénél is. A másik oldalon Tom Bischof járt közel a gólhoz, de a fiatal játékos ballábas lövése a lécről vágódott ki.
Az első fél óra letelte után Michael Olise tizenegyest harcolt ki, ám az általában magabiztos Harry Kane ezúttal a lövésnél megcsúszott, és a bal felső sarok mellé küldte a labdát, így döntetlennel vonultak pihenőre a csapatok.
Az 56. percben megtört a jég, Olise jobbról indult középre, majd ballal kapura lőtt, a labda a lécről vágódott a gólvonal mögé. A 89. percben Mattias Svanberg már csak Urbiggal állt szemben, ám ziccerben a bal kapufát találta el, így csapata pont nélkül maradt. A már bajnok Bayern előnye maradt 16 pont a Dortmund előtt, míg a Wolfsburg osztályozós helyen áll, de csak jobb gólkülönbségének köszönhetően előzi meg a már kieső helyen álló St. Paulit. Érdekesség, hogy az utolsó fordulóban éppen egymással találkoznak a felek. 0–1
NÉMET BUNDESLIGA
33. FORDULÓ
Wolfsburg–Bayern München 0–1 (Olise 56.)
VfB Stuttgart–Bayer Leverkusen 3–1 (Demirovic 5., Mittelstädt 45+7. – 11-esből, Undav 58., ill. A. García 1.)
Hoffenheim–Werder Bremen 1–0 (B. Touré 26.)
Kiállítva: Szugavara (5., Werder Bremen)
Augsburg–Mönchengladbach 3–1 (Gregoritsch 24., Fellhauer 42., 69., ill. Reyna 90+2.)
RB Leipzig–St. Pauli 2–1 (Schlager 45., Orbán 55., ill. A. Ceesay 87.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
15.30: Hamburger SV–Freiburg (Tv: Arena4)
17.30: 1. FC Köln–Heidenheim (Tv: Arena4)
19.30: Mainz–Union Berlin
Péntek
Borussia Dortmund–Eintracht Frankfurt 3–2 (Guirassy 42., N. Schlotterbeck 45+1., S. Inácio 73., ill. Uzun 2., Burkardt 87.)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|33
|27
|5
|1
|117–35
|+82
|86
|2. Borussia Dortmund
|33
|21
|7
|5
|68–34
|+34
|70
|3. RB Leipzig
|33
|20
|5
|8
|65–43
|+22
|65
|4. Stuttgart
|33
|18
|7
|8
|69–47
|+22
|61
|5. Hoffenheim
|33
|18
|7
|8
|65–48
|+17
|61
|6. Bayer Leverkusen
|33
|17
|7
|9
|67–46
|+21
|58
|7. Freiburg
|32
|12
|8
|12
|45–53
|–8
|44
|8. Eintracht Frankfurt
|33
|11
|10
|12
|59–63
|–4
|43
|9. Augsburg
|33
|12
|7
|14
|45–57
|–12
|43
|10. Mainz
|32
|9
|10
|13
|41–50
|–9
|37
|11. Mönchengladbach
|33
|8
|11
|14
|38–53
|–15
|35
|12. Hamburg
|32
|8
|10
|14
|36–51
|–15
|34
|13. Union Berlin
|32
|8
|9
|15
|37–57
|–20
|33
|14. 1. FC Köln
|32
|7
|11
|14
|47–55
|–8
|32
|15. Werder Bremen
|33
|8
|8
|17
|37–58
|–21
|32
|16. Wolfsburg
|33
|6
|8
|19
|42–68
|–26
|26
|17. St. Pauli
|33
|6
|8
|19
|28–57
|–29
|26
|18. Heidenheim
|32
|5
|8
|19
|38–69
|–31
|23