A DEAC került közelebb a hetedik hely megszerzéséhez a férfi kosárlabda NB I-ben

Majdnem végig a 89–84 vezetett a mérkőzésen, a második negyedben pedig 15 pontos előnyben is volt. A harmadik játékrészben feljött mínusz kettőre a 89–84majd ismét leszakadt, hogy aztán visszajöjjön 69–68-ra a 37. percben. A véghajrá azonban ismét a debrecenieké volt, akik megnyerték a párharc első meccsét. 79–72

Jobban kezdett a Körmend, aztán a második negyedben felzárkózott a Szedeák. A harmadik játékrészben előbb a hazaiak, majd a vendégek vezettek, a záró negyed pedig 65–65-ről indult. Az utolsó 10 percben a szegediek tudtak elszakadni, így sorozatban negyedszer nyertek, míg ellenfelük zsinórban harmadszor kapott ki. 90–82

Az Oroszlány és a Pécs végig szoros találkozót játszott egymással, hét-nyolc pontos előny alakult ki olykor, de sokáig egyik csapat sem tudta azt megőrizni. A 35. percben először lett 10 pontos különbség a két fél között, és innen már megoldotta a feladatot a hazai együttes. 89–84

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

A 7. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

DEAC–SOPRON KC 79–72 (19–11, 23–21, 17–19, 20–21)

Debrecen, 200 néző. V: Benczur, Németh P., Nagy Zs.

DEBRECEN: TYUS 16/3, Gál Cs. 8/3, WADE 4, Szubotics 8, Flasár B. 4. Csere: OSZTOJICS 16/3, KOVÁCS ÁKOS 10, Varga F. 7, Hőgye 6. Edző: Pethő Ákos

SOPRON: THOMPSON 20, Csendes 6/6, MESZLÉNYI 11/3, Hajdu 5, PATTON 16. Csere: Kucsera 11/3, Takács K. 3/3, Keller B. Edző: Baksa Szabolcs

Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–5. 8. p: 13–5. 12. p.: 19–18. 16. p.: 35–22. 22. p.: 42–36. 28. p.: 50–48. 32. p.: 61–51. 37. p.: 69–68

Kipontozódott: Kucsera (35. p.), Csendes (37. p.)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a DEAC javára

MESTERMÉRLEG

Pethő Ákos: – Örülök, mert kikászálódtunk a gödörből, de a Sopron is megérdemli a dicséretet, mert becsülettel küzdött. Igyekeztünk fiatal játékosainknak jelentősebb szerepet adni a megszokottnál, és úgy gondolom, éltek is a lehetőséggel. Korábban is lezárhattuk volna a találkozót, de valahogy nem tudtuk bevinni a kegyelemdöfést. Rossz százalékkal tripláztunk, ami nagy fegyverünk, ám a végjátékban néhány sikeres közelivel a magunk javára billentettük a mérleg nyelvét.

Baksa Szabolcs: – A mérkőzés elején a „buszon maradtunk”, puhán és lassan kosárlabdáztunk. A második negyedtől magunkhoz méltón játszottunk, habár őszintén szólva ezután sem volt magas minőségű a mérkőzés. A végjáték szorosan alakult, de többet hibáztunk riválisunknál, így elszalasztottuk a győzelmi esélyünket.

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

6. FORDULÓ

SZTE-SZEDEÁK–EGIS KÖRMEND 90–82 (16–21, 26–19, 23–25, 25–17)

Szeged, 1000 néző. V: Goda, Győrffy P., Horváth Cs.

SZEGED: Kerpel-Fronius G. 6, MOSS 35/9, Cseh 3/3, Zsíros 8/6, Records 10. Csere: DRENOVAC 22, Neuwirth 6/6. Edző: Andjelko Mandics

KÖRMEND: Powell 17, E. Williams 10/3, FERENCZ 16/12, Durázi 14, Ivosev 9. Csere: Kiss B. 4, Farkas L., BARTIK 10/6, Dékány 2, Kóbor, Nagy P. Edző: Kocsis Tamás

Az eredmény alakulása. 2. perc: 4–0. 5. p.: 6–12. 8. p.: 14–14. 12. p.: 18–24. 15. p.: 29–28. 17. p.: 33–34. 22. p.: 47–41. 28. p.: 55–58. 32. p.: 71–67. 35. p.: 77–71. 38. p.: 84–74

Kipontozódott: Powell (37. p.), Neuwirth (38. p.), E. Williams (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Andjelko Mandics: – Dekoncentráltan, álmosan kezdtünk, de szerencsére még idejében megtaláltuk a kiutat, és fontos győzelmet arattunk.

Kocsis Tamás: – Klasszikus irányító és center nélkül léptünk pályára. Megérdemelten nyert a Szeged, de szeretném megdicsérni a csapatomat is, mert küzdött-hajtott, végig az ellenfél nyomában maradt.

MVM-OSE LIONS–NKA UNIVERSITAS PÉCS 89–84 (23–24, 24–22, 22–18, 20–20)

Oroszlány, 570 néző. V: Mészáros B., Major Á., Popgyákunik

OROSZLÁNY: R. WILLIAMS 14, RANDOLPH 17, Balsay 7/3, CSUTI 15/3, SEJFIC 23/3. Csere: Sertovic 5/3, Peringer, Takács Zs. 5/3, Major B. 3. Edző: Forray Gábor

PÉCS: Csarapics 11/3, Rátgéber T. 6/3, DURMO 17, MELEG 17/9, MARINKOVIC 17. Csere: Mezőfi 4, Lukácsi 7, Antalics 2, Szita, Emelieze 3/3. Edző: Sebastjan Krasovec

Az eredmény alakulása. 3. perc: 7–4. 8. p.: 13–18. 9. p.: 23–21. 11. p.: 27–24. 15. p.: 31–38. 20. p.: 47–44. 23. p.: 53–48. 26. p.: 60–52. 28. p.: 66–62. 32. p.: 69–68. 36. p.: 81–71

Kipontozódott: Meleg (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Forray Gábor: – Köszönetet mondok a szurkolóinknak és a játékosaimnak is, mindenki átérezte a mérkőzés fontosságát. Számunkra most már mindegyik mérkőzés döntővel ér fel a bennmaradásért vívott harcban, ennek megfelelően a meccs minden másodpercében meg kellett harcolnunk a győzelemért. Nem feltételezem a szándékosságot, de Williams három ütést is kapott a fejére a találkozó során, és mindegyik megtorlatlanul maradt.

Sebastjan Krasovec: – Nehéz mérkőzés volt ez nekünk, hiszen volt néhány sérült játékosunk, emellett ellenfelünk igazi küzdőszellemet mutatott. Tizenhat támadólepattanót szerzett meg, nekünk viszont kilenc eladott labdánk volt, hiányzott a megfelelő összpontosítás tőlünk. Az OSE jobban akart nálunk, a kétesélyes labdákat szinte mind megszerezte, amire nincs mentség.