Torna: Molnár negyedik, Závory hatodik Várnában a World Challenge-világkupában

Molnár Botond a negyedik, Závory Szilárd a hatodik helyen végzett a tornászok várnai World Challenge világkupaversenyének szombati talajfináléjában.
A hazai szövetség közleménye szerint Molnár 13.166, Závory 12.800 ponttal zárt, az aranyérmet a belga Victor Tournicourt nyerte meg 13.466 ponttal.
A viadal vasárnap folytatódik.
