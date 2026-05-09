A visszavágón is kikapott, nem jutott döntőbe a BVSC a férfi vízilabda Eurokupában

Szép számú nézőközönség akarta látni a Laky uszodában, ahogy a BVSC férfi vízilabdacsapata harminc év után ismét elér egy nemzetközi kupadöntőt – a Vasutas az 1996-os KEK-döntő után készült erre. Varga Dániel együttese minimális hátrányban várta az Eurokupa elődöntőjének visszavágóját az elmúlt három évad horvát bajnoka, a Jadran Split ellen – a két héttel ezelőtti idegenbeli első mérkőzésen hiába játszott bizonyos periódusokban fölényben Jure Marelja együttese, a BVSC a hajrában visszajött egy gólra (13–12).

Bár Gyapjas Viktor szállította a védéseket, és a blokkok is megvoltak, időről időre a horvát csapat csak utat talált a magyar kapuba. Eleinte úgy tűnt, nehezebb lesz tartani az ellenfelet, mint az első mérkőzésen, amikor másfél negyeden át csak egy gólt lőtt – de nem tudott ellépni a Split, hiába vezetett többször is két góllal. Batizi Benedek a második negyed hajrájában remek centergóllal egyenlített (6–6), utána Mislav Curkovic nem tudni, hogyan, de három emberen is átverekedte magát, és szemtől szembe került Gyapjassal – be is lőtte neki. Mészáros Mátyás hatalmas átlövésgólt akasztott Marko Bijac kapujába (már harmadszor talált be), és mivel a maradék két percben nem született találat, 7–7-nél mehettek nagyszünetre a felek. Ez még nem lett volna elég a továbbjutáshoz, de a mutatott játék – leszámítva talán az emberfórok kihasználását – bizakodásra adott okot.

A fordulás után a hazaiak eleinte kevésbé találták a lövősávokat, könnyebben blokkoltak a horvátok. Jerko Marinic és Loren Fatovic újból kettőre növelte a vendégelőnyt. Tátrai Dávid a harmadik góljánál emberelőnyben behúzta a rövidre, majd egy középre adott labdánál Ivan Zovic húzta vissza Jansik Dávidot egy ötösért – Csacsovszky Erik értékesítette. Ám nem lehetett sokáig örülni az egálnak: hat a négy ellen Marinic bevágta a hatodik gólját… (9–10).

Minden eddiginél hangosabban szóltak a dobok a lelátóról, a közönség mindent megpróbált, hogy hozzátegye azt a nüansznyit, ami a záró szakaszban a fordításhoz kellett volna. A 11–11-ért Csacsovszky Erik a második magyar ötöst is bebombázta, ám Nardo Skejic rosszkéz-oldali, éles szögű rakétájánál Gyapjas csak beütni tudta. Szeghalmi Zsombor váratlanul durrantott rá a jobbátlövő pozíciójából, meg is lepte Bijacot, majd mindkét oldalon kimaradt egy-egy emberfór – ez kritikus volt a BVSC szempontjából, főleg, hogy az utolsó percre fordulva Marinic fájdalmasan pontos gólt ejtett, majd a hét a hat ellen sem sikerült betalálni. Skejic az üres kapura állította be a 14–12-es végeredményt, és biztossá téve a Jadran Split döntőbe jutását.

VÍZILABDA

FÉRFI EUROKUPA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

BVSC-Manna ABC–Jadran Split (horvát) 12–14 (3–4, 4–3, 2–3, 3–4)

Laky uszoda, 800 néző. V: Sztavridisz (görög), Colombo (olasz)

BVSC: GYAPJAS V. – Jansik D., Ekler Zs. 1, TÁTRAI D. 3, Kovács P., Csacsovszky E. 2, Susiasvili. Csere: Simon B., Batizi 1, Szeghalmi 1, MÉSZÁROS M. 4, Bundschuh, Benedek M. Edző: Varga Dániel

JADRAN SPLIT: BIJAC – Radan, FATOVIC 3, Butic, Német T., MARINIC KRAGIC 7, Zovic. Csere: Matkovics 1, Duzevic, Pejkovic, Curkovic 1, Berehulak, SKEJIC 2. Edző: Jure Marelja

Emberelőny-kihasználás: 17/3, ill. 18/6. Kettősemberelőny-kihasználás: 1/1, ill. 1/1. Gól – ötméteresből: 2/2, ill. –. Kipontozódott: Pejkovic (23. p.), Butic (23. p.), Zovic (26. p), Simon B. (27. p.), Curkovic (27. p.), Bundschuh (31. p.)

Továbbjutott: a Jadran Split (kettős győzelemmel, 27–24-es gólkülönbséggel)

MESTERMÉRLEG

Varga Dániel: – Az emberhátrányos helyzeteinket gyengébben oldottuk meg az első félidőben, az emberelőnnyel pedig majdnem végig hadilábon álltunk, és Marinic Kragiccsal sem tudtunk mit kezdeni. Mindent kiadtunk magunkból, ez erre volt elég – nagy dolog volt elődöntőt játszani, de csalódottak vagyunk, hogy nem sikerült a finálé.

Jure Marelja: – Kevesebb ideje volt készülnie a BVSC-nek, de a párharcunkban nyújtott teljesítményéért elismerés illeti. Nehéz mérkőzésre számíthattunk, miután az első meccsen túl sok gólt kaptunk, de sikerült javítanunk a védekezésünkön – habár ezúttal valamivel több helyzetet hagytunk ki.