Rémálomszerű utolsó tíz perc Nagymihályban, kikapott a DAC

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

RÁJÁTSZÁS, 9. FORDULÓ

Nagymihály–DAC 2–1 (0–0)

Nagymihály, Városi Stadion, 2426 néző. Vezette: Choren

Nagymihály: Lukác – Park, Dzotsenidze, Volanakisz – Curma (Ramos, 73.), Bednár, Cottrell (Zubairu, 90.), Lemisko – Ahl, Danko (Taylor-Hart, 17.), Brosnan (Bahi, 73.). Vezetőedző: Anton Soltis

DAC: Popovics – Kacsaraba, Blazek, Nemanic – Gruber (Gagua, 60.), Bationo (Tuboly, 84.), Diongue, Méndez – Kmet – Sylla (Ramadan, a szünetben), Gueye (Djukanovics, 73.). Vezetőedző: Branislav Fodrek

Gólszerző: Ahl (80.), Taylor-Hart (86.), ill. A. Gueye (54.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Slovan otthonában elszenvedett balszerencsés múlt heti vereség után a DAC maradt a tabella második helyén, de mivel a Nagyszombat és a Zsolna is győzedelmeskedett, előnye kettő, illetve három pontra olvadt velük szemben. Mivel azonban az üldözők vasárnap este egymással csapnak össze, a képlet egyszerű volt: egy esetleges nagymihályi dunaszerdahelyi siker azt jelentette volna, hogy a csallóközi csapat biztosan dobogósként zárja az idényt és kilép az európai kupaporondra.

Branislav Fodrek vezetőedző (aki az 50. bajnokiján irányította a DAC-ot) az előző héthez képest három helyen változtatott a kezdőcsapaton: Andreas Gruber, Alioune Sylla és Matús Kmet jutott szóhoz az első perctől. A dunaszerdahelyi mester vélhetően az őszi, nagymihályi meccsből indult ki, amikor a Gruber–Sylla játékkapcsolatból született az első vendéggól.

Nos, a napos, de szeles időben, remek pályán megrendezett találkozón az első negyedóra végén megismétlődhetett volna az októberi akció: a jobb oldalon Andreas Gruberhez került a labda, ő azonban túl sokat várt, és későn centerezett az üresen érkező Syllának.

Feltűnő volt, hogy a hazaiaknak a DAC letámadása miatt gondot okozott a labdakihozatal, viszont a sötétbordó szerelésben játszó vendégek nem tudtak élni a lehetőségeikkel. Amikor letelt az első tizenöt perc, cserélt a hazai csapat. Szimbolikus pillanat volt: Stanislav Danko 15 év után búcsúzott a nagymihályi futballtól, ezért Anton Soltis vezetőedző lecserélte őt. A két csapat játékosai díszsorfalat álltak a búcsúzó futballistának.

Unatkozott a 2426 néző a Zemplén stadionban. A 33 vendégdrukker is csak csóválta a fejét, mivel meglehetősen alacsony színvonalú volt az első félidő. Szinte minden hiányzott, ami a jó futballhoz kell: az ötlet, a kombinációk és a tűz is. Ugyan a DAC birtokolta többet a labdát, de csak egyszer találta el a kaput, azonban Andreas Gruber fejese nem okozott gondot a hazai kapusnak. A Nagymihálynak ez egyszer sem sikerült, így negyvenöt perc után az xG-mutató mindkét oldalon 0.00 volt.

A szünet után többhetes sérülés után visszatért a pályára Ammar Ramadan, és beadása után Klemen Nemanic fejjel veszélyeztetett. A másik oldalon két kecsegtető helyzete volt a Nagymihálynak, de a hazai játékosok nem találták el a kaput.

Az 54. percben aztán megtört a jég: Abdoulaye Gueye szerezte meg a labdát, majd megindult a kapu felé. A passzolást választotta, azonban ez elsőre rossz megoldásnak tűnt. A labda azonban visszapattant Tae Rang Parkról, a szenegáli játékos pedig az üres kapuba tessékelte a játékszert.

A másik oldalon nagyot védett Aleksandar Popovics, Kai Brosnan erős löketét bokszolta ki. Egy óra játék után ismét Gueye lehetett volna eredményes, azonban nagy helyzetben csak Patrik Lukácba lőtte a labdát. Nemsokára Filip Blazek lövése után rezzent a hazai kapu hálója, de a gólt kezezés előzte meg.

A 68. percben óriási helyzetet hagyott ki George Gagua, így maradt az egygólos vendégvezetés. A második félidőben egyébként gyökeresen megváltozott a találkozó, izgalmas, helyzetekben bővelkedő meccset láttak a nézők.

A sok kihagyott vendéghelyzet a 81. percben megbosszulta magát. Fallou Diongue adott el egy labdát, Luka Lemisko a kapu elé tálalt, Hugo Ahl pedig köszönte szépen, és kiegyenlített. Válaszolhatott volna a DAC, de Ammar Ramadan lövése pár centiméterrel kerülte el a kaput. A 86. percben megfordította a meccset a Nagymihály, Kido Taylor-Hart a bal alsó sarokba lőtt távolról – ez győzelmet ért a hazai gárdának. 2–1

A Dunaszerdahely ugyan maradt a 2. helyen, de még várnia kell a dobogós hely bebiztosítására.