Kihagytak egy büntetőt, de Raemaekers megszerezte a győztes gólt a Fradinak – videó
A kihagyott büntető (Bamidele Yusuf)
Toon Raemaekers gólja
MOL MAGYAR KUPA
DÖNTŐ
FERENCVÁROSI TC–ZALAEGERSZEGI TE FC 1–0 (0–0, 0–0, 0–0) – hosszabbítás után
Budapest, Puskás Aréna, 49 800 néző. Vezette: Rúsz Márton (Buzás Balázs, Vígh-Tarsonyi Gergő)
FERENCVÁROS: Dibusz – Makreckis, M. Gómez, Raemaekers – Cadu (Szalai G., 79.), Kanikovszki, Zachariassen (Abu Fani, 79.), Rommens (Corbu, 91.), O'Dowda (Nagy B., 98.) – Joseph (Lisztes, 106.), Gruber (Yusuf, 63.). Vezetőedző: Robbie Keane
ZALAEGERSZEG: Gundel-Takács – Csonka (David López, 91.), Akpe, Várkonyi, Calderón – Kiss B. (Alfonso, 110.), Szendrei, Amato, Skribek – Maxusell (Lima, 63.), Joao Victor (Teixeira, 90.). Vezetőedző: Nuno Campos
Gólszerző: Raemaekers (111.)