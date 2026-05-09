Kihagytak egy büntetőt, de Raemaekers megszerezte a győztes gólt a Fradinak – videó

2026.05.09. 20:46
Toon Raemaekers öröme a győztes gól után (Fotó: Török Attila)
FTC ZTE Toon Raemaekers labdarúgó Magyar Kupa
Mint arról beszámoltunk, a Ferencváros nyerte meg a labdarúgó Magyar Kupát, a Puskás Arénában megrendezett döntőben hosszabbításban 1–0-ra legyőzve a Zalaegerszeget. Íme, Bamidele Yusuf kihagyott büntetője és Toon Raemaekers győzelmet jelentő gólja!

 

A kihagyott büntető (Bamidele Yusuf)

Toon Raemaekers gólja

Élő közvetítésünket ide kattintva olvashatja el.

MOL MAGYAR KUPA
DÖNTŐ
FERENCVÁROSI TC–ZALAEGERSZEGI TE FC 1–0 (0–0, 0–0, 0–0) – hosszabbítás után
Budapest, Puskás Aréna, 49 800 néző. Vezette: Rúsz Márton (Buzás Balázs, Vígh-Tarsonyi Gergő)
FERENCVÁROS: Dibusz – Makreckis, M. Gómez, Raemaekers – Cadu (Szalai G., 79.), Kanikovszki, Zachariassen (Abu Fani, 79.), Rommens (Corbu, 91.), O'Dowda (Nagy B., 98.) – Joseph (Lisztes, 106.), Gruber (Yusuf, 63.). Vezetőedző: Robbie Keane
ZALAEGERSZEG: Gundel-Takács Csonka (David López, 91.), Akpe, Várkonyi, Calderón – Kiss B. (Alfonso, 110.), Szendrei, Amato, Skribek – Maxusell (Lima, 63.), Joao Victor (Teixeira, 90.). Vezetőedző: Nuno Campos
Gólszerző: Raemaekers (111.)

 

