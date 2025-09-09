Nemzeti Sportrádió

Szeleczki Lilla kiesett a liverpooli ökölvívó-vb-n

Vágólapra másolva!
2025.09.09. 19:35
null
Szeleczki Lilla (Fotó: Magyar Ökölvívók Szövetsége/Fb)
Címkék
ökölvívás Szeleczki Lilla ökölvívó-vb
A 48 kilogrammos súlycsoportban szereplő Szeleczki Lilla vereséget szenvedett a kazah Nazim Kizaibajtól a liverpooli ökölvívó-világbajnokság keddi nyolcaddöntőjében, és búcsúzott.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint az MTK 22 éves bokszolója idő előtti vereséget szenvedett, miután a bíró a harmadik menetben beszüntette a mérkőzést.

Korábban a 80 kilogrammos kategóriában érdekelt Akilov Pilip egyhangú pontozásos győzelmet aratott az azeri Murad Allahverdiyev felett, és szerdán 16 órakor a biztos érmet jelentő elődöntőbe jutásért az angol Oladimeji Shittu ellen húz kesztyűt.

A hatodik versenynapon még 20.30-kor Szaka István a kubai Alejandro Fiz Claróval bokszol a legjobb 8 közé jutásért.

 

ökölvívás Szeleczki Lilla ökölvívó-vb
Legfrissebb hírek

Ökölvívás: Akilov Pilip szerdán vb-éremért bokszolhat!

Ökölvívás
4 órája

Kovács Kruzitó nem jutott tovább az ökölvívó-világbajnokságon

Ökölvívás
22 órája

Kiss Leventét kiütötték az ökölvívó-világbajnokságon

Ökölvívás
Tegnap, 18:07

Ökölvívás: Lakotár Hanna búcsúzott a világbajnokságtól

Ökölvívás
Tegnap, 14:00

Ökölvívás: Akilov Pilip 16 közé jutott a liverpooli vb-n

Ökölvívás
2025.09.07. 14:59

Ökölvívó-vb: Kovács Kruzitó bravúrgyőzelemmel nyolcaddöntős!

Ökölvívás
2025.09.06. 23:39

Ökölvívás: Szaka István a 16 között a liverpooli vb-n

Ökölvívás
2025.09.05. 20:38

Az újonc Bátori Mihály is kiesett az ökölvívó-vb-n

Ökölvívás
2025.09.05. 16:27
Ezek is érdekelhetik