Szeleczki Lilla kiesett a liverpooli ökölvívó-vb-n

A magyar szövetség tájékoztatása szerint az MTK 22 éves bokszolója idő előtti vereséget szenvedett, miután a bíró a harmadik menetben beszüntette a mérkőzést.

Korábban a 80 kilogrammos kategóriában érdekelt Akilov Pilip egyhangú pontozásos győzelmet aratott az azeri Murad Allahverdiyev felett, és szerdán 16 órakor a biztos érmet jelentő elődöntőbe jutásért az angol Oladimeji Shittu ellen húz kesztyűt.

A hatodik versenynapon még 20.30-kor Szaka István a kubai Alejandro Fiz Claróval bokszol a legjobb 8 közé jutásért.