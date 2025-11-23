Egy győzelem, négy vereség a budapesti U23-as Eb-n

A 65 kilós nyíregyházi Petrimán Milán egy meneten keresztül kereste az ütőtávot a márciusi Bocskai-emlékversenyen általa legyőzött azeri Ali Abdullayev ellen, és mint kiderült, erre rá is ment bemutatkozó mérkőzése az Eb-n. A folytatásban hiába lett kiegyenlített a küzdelem, időnként Petrimán fölényével, ha a vége így is egyhangú pontozás lett – oda.

A 70 kilós Énekes Dominik volt a délelőtti program második magyarja. A Bp. Honvéd felnőtt bajnoka a török Kaya Cem ellen kiegyenlített meccset bokszolt, ám Balzsay Károly tanítványát a második menetben intették, ez pedig olyan aránytalan hátrány, hogy azt már nem volt képes ledolgozni.

Délután Király Balázs (80 kg) még úgy is szállította az első magyar sikert, hogy a végén a másik ring gongjára letette a kezét, és majdnem kiütötték… A lényeg, hogy nyert, és a nyolcaddöntőben a lengyel Pierzchala ellen folytathatja.

A felnőtt vb-n is részt vevő pécsi Bátori Mihály (85 kg) egy menetig sem húzta a ránézésre minimum harmincéves francia Tadah ellen, aki apró termete ellenére végigbombázta a ringet, és gyorsan háromszor számoltatott Bátorira.

Kiss Milán Rokkó (90 kg) bánhatja, hogy későn kapta el a fonalat, mert a végén már egyértelműen a német Lebowski fölé nőtt, számoltak is a riválisra: ez a meccs az elején ment el.

Hétfőtől már a nők is bokszolhatnak, köszönhetően annak, hogy aki korábban ilyet nem produkált, az átesett a kötelező genderteszten. Az ő sorsolási táblájuk a holnapi programmal egyetemben az eredmények kiértékelésével csak a nap végén válik publikussá.

ÖKÖLVÍVÁS

U23-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG

Férfiak

A 16 közé jutásért

65 kg: Abdullayev (azeri)–Petrimán Milán p. gy. (5:0)

70 kg: Cem (török)–Énekes Dominik p. gy. (5:0)

80 kg: Király Balázs –Malinovskis (lett) p. gy. (5:0)

Nyolcaddöntő

85 kg: Tadah (francia)–Bátori Mihály d. f. gy. az 1. m-ben

90 kg: Lebowski (német)–Kiss Milán Rokkó p. gy. (4:1)