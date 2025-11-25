Horváth Laura és Dobos Rebeka negyeddöntős a budapesti U23-as ökölvívó Eb-n

Nem véletlenül jelentette ki Kovács István MÖSZ-elnök, hogy a női bunyóban jelentős kitörési pontot lát, a magyar lányok ezen az U23-as Európa-bajnokságon is bizonyítják, hogy van bennük fantázia. Horváth Laura (54 kg, ikertestvére, Kármen egy súlycsoporttal lejjebb délután már éremért bokszol!) igazán figyelemre méltó, remek boksszal nyert a spanyol Daniela Burgos ellen úgy, hogy számoltatott is az ellenfelére. Az MTK-s lány az éremért szerdán a lengyel Nikola Prymaczenko ellen lép szorítóba.

Dobos Rebeka (57 kg) ugyanezt, ugyancsak holnap, a szlovákiai Lovas Bibiana ellen teheti meg, miután ellentmondást nem tűrő, kemény bunyóval simán megverte a román Miria-Daiana Andort.

A délelőtti program magyar zárásaként a szupernehézsúlyú Szabó Bence húzott kesztyűt, akinek nem volt túl sok esélye az angol Damar Thomas ellen, és a kőszegi fiú a becsületes helytálláson túl nem is volt többre képes, pontozással maradt alul.

U23-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG

Férfiak. Nyolcaddöntő. +90 kg: Thomas (angol)–Szabó Bence p. gy. (5:0)

Nők. Nyolcaddöntő. 54 kg: Horváth Laura–Burgos (spanyol) p. gy. (5:0). 57 kg: Dobos Rebeka–Andor (román) p. gy. (5:0)

A délutáni programban:

Férfiak. Nyolcaddöntő. 80 kg: Király Balázs–Pierzchala (lengyel). Negyeddöntő. 75 kg: Gémes Levente–Alperen (török).

Nők. Negyeddöntő. 51 kg: Horváth Kármen–Vassallo (olasz). 60 kg: Hippeller Panna–Maxová (cseh)