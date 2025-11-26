Nemzeti Sportrádió

Ökölvívás: a szerda nem a mi délelőttünk volt a budapesti U23-as Európa-bajnokságon

2025.11.26. 12:41
Horváth Laura lecsúszott a dobogóról
Három magyar lány bokszolt negyeddöntőt, de Horváth Laura, Dobos Rebeka és Komjáthi Nóra is lecsúszott a dobogóról.

Egymást érték a magyarok a ringben a szerdai program elején, nagy kár, hogy sem Horváth Laura, sem Dobos Rebeka, sem Komjáthi Nóra nem tudta megismételni a nyolcaddöntőben mutatott teljesítményét – az is igaz, persze, hogy velük szemben is képzettebb bunyósok voltak a szorítóban. Horváthot például rendre megelőzte a lengyel Prymaczenko, Dobos sem tudott mit kezdeni a jó ütemben közbeütő szlovákiai Lovasovával, és Komjáthinak is csak felvillanásokra futotta finn ellenfelével szemben – mindhárman ötödikként zárják az Európa-bajnokságot.

Délután Szeleczki lilla (48 kg) és Szira Zsófia (+80 kg) elődöntőt bokszol, az pedig a 80 kilós Király Balázson múlik, hogy három vagy négy magyar áll majd dobogóra a szombati döntők után az eredményhirdetésnél.

U23-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG
NŐK
NEGYEDDÖNTŐ
54 kg: Prymaczenko (lengyel)–Horváth Laura p. gy. (5:0)
57 kg: Lovasová (szlovákiai)–Dobos Rebeka p. gy. (5:0)
70 kg: Vila-Riina Kuusikko (finn)–Komjáthi Nóra p. gy. (5:0)
KÉSŐBB
FÉRFIAK
NEGYEDDÖNTŐ
80 kg: Király Balázs–Wallace (angol)
NŐK
ELŐDÖNTŐ
48 kg: Szeleczki Lilla–Prill (lengyel)
+80 kg: Szira Zsófia–Oles (lengyel)

Komjáthi Nóra Dobos Rebeka U23-as ökölvívó Európa-bajnokság U23-as ökölvívó Eb Horváth Laura ökölvívás
Ezek is érdekelhetik