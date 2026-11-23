A klub honlapján megjelent közlemény szerint Brian Priskének az októberi válogatott szünetben jelezték a klub vezetői, hogy változásra volna szükség a csapat eredményességében, mert nem elégedett a vezetőség a bajnoki tabellán elfoglalt helyezéssel. Ez azonban nem sikerült, a tavaly nyáron a klubhoz visszatért szakember irányításával a prágaiak az októberi szünet óta lejátszott tíz tétmeccsükből mindössze kettőt nyertek meg, miközben kiestek a Cseh Kupából és legutóbbi öt meccsükön nyeretlenek maradtak. Végül az elmúlt hétvégén a Liberectől hazai pályán elszenvedett 3–1-es vereségsorán mutatott játék pecsételte meg Priske sorsát a Sparta élén.

Priske a 2022–23-as szezon előtt került először a csapathoz, amellyel a következő két idényben bajnoki címet nyert, 2024-ben pedig a Cseh Kupát is megnyerte a gárdával, aztán két éve nyáron a Feyenoordhoz távozott. A rotterdamiaknál viszont mindössze fél év jutott számára, s 2025 febuárjában kirúgták, így tavaly nyáron visszatért a Spartához, ám korábbi sikereit már nem tudta megismételni a csapat élén az elmúlt idényben. Priske összesen 170 mérkőzésen irányította a Spartát.

A Vitályos Viktort és Hegyi Krisztiánt is foglalkoztató prágai klub röviddel a dán szakember menesztését követően azt is bejelentette, hogy a sportigazgató, Tomás Rosicky szintén távozik a klubtól, s neki már az utódját is bemutatták. Az egykoron a Borussia Dortmundnál és az Arsenalnál is megfordult pengés, ám üvegtérdű volt 104-szeres cseh válogatott középpályás helyett a továbbiakban Tomás Sivok, korábbi 64-szeres cseh válogatott védő lesz a klub sportigazgatója.