U19, U13: a Top 10 bajnokai
Gödöllőn az U19-es, Nyírbátorban az U13-as korosztály asztaliteniszezői vetélkedtek a Top 10 bajnokság keretében.
Az idősebb fiúknál Gödöllőn Szabó Lénárd, míg a lányoknál Dohoczki Nóra szerezte meg a győzelmet.
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A fiatalabbak a Györfi Tibor-emlékverseny keretében Nyírbátorban küzdöttek a helyezésekért, amelyen Kiss Péter Dávid,
illetve Tyukodi Regina győzött.
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(Kiemelt képünkön Dohoczki Nóra és Szabó Lénárd Forrás: MOATSZ)
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