Az idősebb fiúknál Gödöllőn Szabó Lénárd, míg a lányoknál Dohoczki Nóra szerezte meg a győzelmet.

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A fiatalabbak a Györfi Tibor-emlékverseny keretében Nyírbátorban küzdöttek a helyezésekért, amelyen Kiss Péter Dávid,

Forrás: MOATSZ

illetve Tyukodi Regina győzött.

Forrás: MOATSZ

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(Kiemelt képünkön Dohoczki Nóra és Szabó Lénárd Forrás: MOATSZ)

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