Az olimpiai sportág szövetségének honlapja beszámolójában Kiss Roland főtitkár beszédéből azt emelte ki, hogy az első alkalommal kétnapossá bővített eseményre 631 nevezés érkezett, amely minden eddigi rekordot megdöntött.

„Soha ennyi tekvandós nem versenyzett még hazai rendezésű tornán. Ez a szám majdnem ötvennel több, mint az idei diákbajnokságon, és közel százzal több, mint a tavalyi ob-n volt. Ráadásul 38 egyesület képviseltette magát” – mondta.

„A folyamatos fejlődésnek hála odáig jutottunk – nyilatkozta Márton Zsolt Krisztián elnök a honlapnak –, hogy az utóbbi évek olimpiai, világ- és Európa-bajnoki eredményeit figyelembe véve a tekvandó lett a legeredményesebb küzdősport Magyarországon.”

Az ob első napja az utánpótláskorúaké volt, a gyermek- és kadét-korosztály uralta a pástot küzdelemben és a gyorsrúgás versenyszámaiban. Vasárnap bonyolították le a juniorok és a felnőttek küzdelmeit, illetve formagyakorlat-versenyeit.

Az ob-ról több nagynevű versenyző hiányzott, mivel ugyanezen a hétvégén rendezték meg a kadétok bukaresti Európa-bajnokságát, illetve a felnőttek Grand Prix-sorozatának asztanai döntőjét, s mindkettőn indultak magyarok.

Kazahsztán fővárosában szerepelt a válogatott három erőssége is: az olimpiai bajnok Márton Viviana – aki győzött súlycsoportjában –, a világ- és Európa-bajnok Salim Omar Gergely, s utóbbi 17 éves húga, az idei felnőtt Eb-aranyérmes Salim Kamilah. A két Salim testvér egyaránt kilencedik lett.

Csapatverseny-eredmények

Küzdelem

Összesített

1. Halker-Kiralyteam

2. Taekwondo Fanatics

3. Tájfun SE

Formagyakorlat

Összesített

1. Vasas SC

2. Máté Taekwondo

3. Sentinel